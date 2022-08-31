В Бундестаге призвали отменить санкции против России

31 августа 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

В Бундестаге призвали отменить санкции против РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В правительственном органе ФРГ Бундестаг призвали отменить санкции против России. Об этом сообщает экс-лидер парламентской фракции Левой партии ФРГ Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt. «Наши санкции уж точно не оказывают влияния на украинский конфликт, который может закончиться только благодаря дипломатии», — подчеркнула политик. Соответственно, Вагенкнехт призвала политиков Германии начать обсуждение вопросов по отмене антироссийских санкций. Также она отмечает, что нужно решать вопрос с возможным запуском газопровода «Северный поток — 2» и окончанием конфликта на Украине. По словам лидера фракции, текущая ситуация с санкциями вредит в первую очередь немецкому народу. Ранее двух высокопоставленных сотрудников Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ обвинили в шпионаже в пользу России. Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как Россия начала на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР. В итоге же страны Запада столкнулись с тяжелыми последствиями, в частности — проблемы с газом. Ранее федерального канцлера Шольца осудили после его заявления о России и Путине, сообщает Утро.ру.

В правительственном органе ФРГ Бундестаг призвали отменить санкции против России. Об этом сообщает экс-лидер парламентской фракции Левой партии ФРГ Сара Вагенкнехт в интервью Die Welt. «Наши санкции уж точно не оказывают влияния на украинский конфликт, который может закончиться только благодаря дипломатии», — подчеркнула политик. Соответственно, Вагенкнехт призвала политиков Германии начать обсуждение вопросов по отмене антироссийских санкций. Также она отмечает, что нужно решать вопрос с возможным запуском газопровода «Северный поток — 2» и окончанием конфликта на Украине. По словам лидера фракции, текущая ситуация с санкциями вредит в первую очередь немецкому народу. Ранее двух высокопоставленных сотрудников Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ обвинили в шпионаже в пользу России. Западные страны начали вводить антироссийские санкции после того, как Россия начала на территории Украины спецоперацию, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР. В итоге же страны Запада столкнулись с тяжелыми последствиями, в частности — проблемы с газом. Ранее федерального канцлера Шольца осудили после его заявления о России и Путине, сообщает Утро.ру.