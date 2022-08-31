Госдума подготовила новый законопроект для российских вкладчиков

01 сентября 2022 в 01:52 Размер текста - 17 +

Россияне смогут получать кредиты онлайн Фото: Анна Майорова © URA.RU Россияне смогут получать кредиты в рублях и открывать вклады без личного присутствия в банке, начиная с 1 сентября. Об этом написано на портале Государственной Думы. Банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить физическим лицам возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации. Это можно будет сделать в мобильном приложении и на сайте, сообщили в Госдуме. Ранее сообщалось о том, что Центробанк пообещал обязать банки России регистрировать клиентов при помощи идентификации через единую биометрическую систему (ЕБС) в их программах. Отмечается, что идея Банка России актуальна лишь для новых клиентов.

Россияне смогут получать кредиты в рублях и открывать вклады без личного присутствия в банке, начиная с 1 сентября. Об этом написано на портале Государственной Думы. Банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить физическим лицам возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации. Это можно будет сделать в мобильном приложении и на сайте, сообщили в Госдуме. Ранее сообщалось о том, что Центробанк пообещал обязать банки России регистрировать клиентов при помощи идентификации через единую биометрическую систему (ЕБС) в их программах. Отмечается, что идея Банка России актуальна лишь для новых клиентов.