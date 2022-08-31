31 августа 2022

Госдума подготовила новый законопроект для российских вкладчиков

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Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, телефон, банк россии, qr-код, купюра, гаджет, банкнота, 2000 рублей, деньги, две тысячи рублей, куар код, рубли
Россияне смогут получать кредиты онлайн Фото:

Россияне смогут получать кредиты в рублях и открывать вклады без личного присутствия в банке, начиная с 1 сентября. Об этом написано на портале Государственной Думы.

Банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить физическим лицам возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации. Это можно будет сделать в мобильном приложении и на сайте, сообщили в Госдуме.

Ранее сообщалось о том, что Центробанк пообещал обязать банки России регистрировать клиентов при помощи идентификации через единую биометрическую систему (ЕБС) в их программах. Отмечается, что идея Банка России актуальна лишь для новых клиентов.

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Россияне смогут получать кредиты в рублях и открывать вклады без личного присутствия в банке, начиная с 1 сентября. Об этом написано на портале Государственной Думы. Банки с универсальной лицензией обязаны обеспечить физическим лицам возможность открывать счета (вклады) и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации. Это можно будет сделать в мобильном приложении и на сайте, сообщили в Госдуме. Ранее сообщалось о том, что Центробанк пообещал обязать банки России регистрировать клиентов при помощи идентификации через единую биометрическую систему (ЕБС) в их программах. Отмечается, что идея Банка России актуальна лишь для новых клиентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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