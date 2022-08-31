Июль и август в Пермском крае оказались самыми сухими в истории

01 сентября 2022 в 10:02 Размер текста - 17 +

Средняя температура воздуха в крае превысила норму на 3,5 — 4,5 градуса Фото: Сергей Русанов © URA.RU Последние два месяца лета в Пермском крае стали самыми засушливыми за всю историю наблюдений. Из-за этого приток воды в Камское водохранилище снизился до рекордных значений, сообщается на сайте ГИС центра ПГНИУ. «Главной метеорологической особенностью августа в Пермском крае стало продолжение и усиление начавшейся в июле засухи. Итогом июльско-августовской засухи стало беспрецедентное снижение притока воды в Камское водохранилище до 575 кубометров в секунду, что ниже рекордных минимумов августа 2010 (599 м3/с) и 2021 годов (585 м3/с)», — передает сайт. Предыдущий рекорд самого жаркого и засушливого лета в Перми был в 1941 году. Тогда в Перми за август выпало всего 14 мм осадков, в этом году — 12 мм. Средняя температура по краю была выше нормы 3,5 — 4,5 градуса. Такая аномалия сложилась сначала из-за двух блокирующих антициклонов, влияние которых к концу лето распространилось на большую часть Европейской территории России.

Последние два месяца лета в Пермском крае стали самыми засушливыми за всю историю наблюдений. Из-за этого приток воды в Камское водохранилище снизился до рекордных значений, сообщается на сайте ГИС центра ПГНИУ. «Главной метеорологической особенностью августа в Пермском крае стало продолжение и усиление начавшейся в июле засухи. Итогом июльско-августовской засухи стало беспрецедентное снижение притока воды в Камское водохранилище до 575 кубометров в секунду, что ниже рекордных минимумов августа 2010 (599 м3/с) и 2021 годов (585 м3/с)», — передает сайт. Предыдущий рекорд самого жаркого и засушливого лета в Перми был в 1941 году. Тогда в Перми за август выпало всего 14 мм осадков, в этом году — 12 мм. Средняя температура по краю была выше нормы 3,5 — 4,5 градуса. Такая аномалия сложилась сначала из-за двух блокирующих антициклонов, влияние которых к концу лето распространилось на большую часть Европейской территории России.