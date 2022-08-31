ДТП произошло из-за нарушения очередности проезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Тюмени на перекрестке улиц Ленина и Челюскинцев в результате столкновения автомобилей пострадал 10-летний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«Столкновение произошло по причине нарушения очередности проезда. По предварительным данным, пострадали два человека, один из них 10-летний ребенок. Обстоятельства выясняются», — передает пресс-служба ведомства.

Также в социальных сетях очевидцы делятся информацией о происшествии. «ДТП на перекрестке Ленина — Челюскинцев. На место аварии прибыла бригада скорой помощи», — указал анонимный автор фотографии.