ДТП произошло из-за нарушения очередности проезда
В центре Тюмени на перекрестке улиц Ленина и Челюскинцев в результате столкновения автомобилей пострадал 10-летний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.
«Столкновение произошло по причине нарушения очередности проезда. По предварительным данным, пострадали два человека, один из них 10-летний ребенок. Обстоятельства выясняются», — передает пресс-служба ведомства.
Также в социальных сетях очевидцы делятся информацией о происшествии. «ДТП на перекрестке Ленина — Челюскинцев. На место аварии прибыла бригада скорой помощи», — указал анонимный автор фотографии.
В результате столкновения автомобилей в центре Тюмени пострадал 10-летний ребенок
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