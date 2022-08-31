31 августа 2022

В ДТП в центре Тюмени пострадал 10-летний ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок в машине. Челябинск, ребенок в машине, детское кресло, детская безопасность
ДТП произошло из-за нарушения очередности проезда Фото:

В центре Тюмени на перекрестке улиц Ленина и Челюскинцев в результате столкновения автомобилей пострадал 10-летний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«Столкновение произошло по причине нарушения очередности проезда. По предварительным данным, пострадали два человека, один из них 10-летний ребенок. Обстоятельства выясняются», — передает пресс-служба ведомства.

Также в социальных сетях очевидцы делятся информацией о происшествии. «ДТП на перекрестке Ленина — Челюскинцев. На место аварии прибыла бригада скорой помощи», — указал анонимный автор фотографии.

В результате столкновения автомобилей в центре Тюмени пострадал 10-летний ребенок

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В центре Тюмени на перекрестке улиц Ленина и Челюскинцев в результате столкновения автомобилей пострадал 10-летний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области. «Столкновение произошло по причине нарушения очередности проезда. По предварительным данным, пострадали два человека, один из них 10-летний ребенок. Обстоятельства выясняются», — передает пресс-служба ведомства. Также в социальных сетях очевидцы делятся информацией о происшествии. «ДТП на перекрестке Ленина — Челюскинцев. На место аварии прибыла бригада скорой помощи», — указал анонимный автор фотографии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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