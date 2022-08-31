Ильтяокв оказался в числе «депутатов молчунов» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Государственной думы РФ от Курганской области Александр Ильтяков не произнес ни одного высказывания на заседаниях весенней сессии. Об этом говорится на сайте «Центра политической конъюнктуры».

«Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков попал в список депутатов, которые не сказали ни слова в рамках весенней сессии 2022 года», — отмечают исследователи. Всего за данную сессию промолчали 127 депутатов. Поскольку в Госдуме есть часть депутатов, пропускающий голосования, у исследователей возникают вопросы относительно того, стоит ли данным парламентариям выступать в качестве представителей регионов.

Ранее URA.RU писало, что Александр Ильтяков похвастался карасями, которых он выловил собственноручно. Всего улов составил 24 пойманные рыбы.