Депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков показал в соцсетях собственный улов ЕкатеринаСычкова©URA.RU

Депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков показал собственноручно выловленных карасей. О добыче политик сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодняшний улов. Как в детстве смотреть на водную гладь, ждать, когда шевельнется поплавок, подсечка, тяга и вот он, долгожданный карасик!», — поделился эмоциями Ильтяков. На рыбалку он сходил 16 июля.

На снимке депутата можно насчитать 24 пойманных карася. Поймать такое количество рыбы ему удалось с помощью трех удочек.

Ранее URA.RU сообщало, что о своем пристрастии к рыбалке рассказал другой курганский депутат ГД Сергей Лисовский. Пост о том, что на рыбалке он отдыхает от проблем, политик разместил в День рыбака.

Депутат ГД Александр Ильтяков наловил карасей и похвастался уловом в соцсетях фото: VK Александр Ильятков