Риелторы предлагают курганцам землю под дома, на которой нельзя строить жилье

Курганские риелторы предлагают горожанам землю под дома, на которой нельзя строить жилье

По данным чиновником, на земле, которую предлагают, можно строить только дачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Кургана предлагают купить участки для индивидуального жилищного строительства в районе микрорайона Тополя, на которых запрещено строить дома. Об этом сообщили представители городской администрации. Риелторы объяснили URA.RU, что их клиенты знают про то, что на той земле можно строить только садовые дома.

«В СМИ появилась информация о продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства в районе микрорайона Тополя. Обращаем ваше внимание на то, что земельные участки на данной территории не предназначены для жилищного строительства», — указано в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

Представители администрации отметили, что земля в микрорайоне предназначена для ведения садоводства. Также эта территория полностью расположена в границах зоны затопления. По данным областного ЦГМС, ее топит раз в четыре года. В мэрии добавили, что там нет необходимой для жилой застройки инфраструктуры. Людям, которые захотят строить там жилье, откажут в мэрии, так как в этом месте могут находиться только садовые дома.

Сотрудники мэрии сослались на рекламную запись агентства недвижимости «Сова». «Наши партнеры подрядчики помогут вам реализовать вашу мечту о комфортном дачном доме. Поможем в оформлении ипотеки на строительство жилого дома», — указано в сообщении компании. В агентстве «Сова» URA.RU, объяснили, что предупреждают своих клиентов о том, что эта земля предназначена для садоводства.

Ранее в Курганской области повысили льготы на покупку и строительство жилья. При этом весной стало известно, что желающие не могут получить льготу на покупку типовых индивидуальных домов, так как такого жилья пока в области нет.