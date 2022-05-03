В Курганской области ушел с должности ответственный за ипотеку

Илья Васильев возглавлял КИЖК с 2019 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Илья Васильев покинул пост гендиректора Курганской ипотечно-жилищной корпорации. Об этом URA.RU сообщили в приемной КИЖК.

«Он у нас не работает [уже] неделю. Исполняет обязанности гендиректора Костоусов Игорь Николаевич», — рассказали в приемной.

По данным СБИС, Васильев возглавлял КИЖК с марта 2019 года. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Васильева. Он не отвечал на звонки.

В апреле Васильев заявлял, что на льготную ипотеку в регионе большой спрос, но КИЖК не может предоставить эти субсидии. Это было связано с тем, что льготой можно воспользоваться только у аккредитованных застройщиков, занимающихся строительством малоэтажных многоквартирных домов (до четырех этажей), но их в регионе нет. Также он отмечал, что жители региона не могут получить льготу на покупку типовых индивидуальных домов, так как такого жилья пока в области нет.

До Васильева гендиректором КИЖК с 2008 по 2019 годы был Анатолий Кротов. После его ухода обязанности гендиректора исполнял также Игорь Костоусов.