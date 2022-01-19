Губернатор Шумков объявил о повышении льгот на покупку жилья

Размер льгот, по словам губернатора Вадима Шумкова, изменится в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за покупку квартиры в малоэтажном жилье с 2022 года можно будет вернуть до 500 тыс. рублей. Ранее эта сумма была меньше. Об этом 20 января сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«С этого года поддержка правительства по приобретению малоэтажного жилья составит до 500 тысяч на одну квартиру. По ИЖС коллеги сейчас отрабатывают возможность увеличить субсидирование ипотеки и самостоятельного строительства до 700 тысяч на одну семью», — написал Шумков.

Ранее власти региона возвращали не более 30% или 300 тыс. рублей от стоимости квартиры. Также в области выдавали субсидии в размере до 500 тысяч рублей на строительство или покупку дома. Шумков отметил, что землю под строительство в большинстве муниципалитетов можно получить без торгов. Участок, по его словам, перейдет в безвозмездную собственность в случае рождения ребенка или строительства дома.

В 2021 году власти усложнили условия для получения субсидии на ипотеку. С 1 июля вернуть деньги за первоначальный взнос по ипотеке можно только при покупке квартир в компании, отобранной по новым правилам. За день до этого ни у одного из застройщиков не было такой аккредитации. По словам Шумкова, новые правила аккредитации помогли выявить компании, работающие по закону.

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