Путин назвал Россию «страной восходящего солнца»

Путин: Россия — "страна восходящего солнца"

05 сентября 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин считает, что страна начинается с человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной «восходящего солнца». Причина такого высказывания — территории государства находятся восточнее Японии и Новой Зеландии. Об этом он заявил на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». «Вообще, наших соседей японцев, Японию, называют страной „восходящего солнца“. Но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. В этом смысле страна „восходящего солнца“ — это Россия», — сказал глава государства, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что начало России — это человек, «где бы он ни проживал, и что бы ни делал». Путин считает, что предрекающие гибель человечества в случае игнорирования проблем экологии правы.

Президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной «восходящего солнца». Причина такого высказывания — территории государства находятся восточнее Японии и Новой Зеландии. Об этом он заявил на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». «Вообще, наших соседей японцев, Японию, называют страной „восходящего солнца“. Но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. В этом смысле страна „восходящего солнца“ — это Россия», — сказал глава государства, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что начало России — это человек, «где бы он ни проживал, и что бы ни делал». Путин считает, что предрекающие гибель человечества в случае игнорирования проблем экологии правы.