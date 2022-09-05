Путин назвал Россию «страной восходящего солнца»

Путин: Россия — "страна восходящего солнца"
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин считает, что страна начинается с человека Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной «восходящего солнца». Причина такого высказывания — территории государства находятся восточнее Японии и Новой Зеландии. Об этом он заявил на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

«Вообще, наших соседей японцев, Японию, называют страной „восходящего солнца“. Но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. В этом смысле страна „восходящего солнца“ — это Россия», — сказал глава государства, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Он также отметил, что начало России — это человек, «где бы он ни проживал, и что бы ни делал». Путин считает, что предрекающие гибель человечества в случае игнорирования проблем экологии правы.

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Президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной «восходящего солнца». Причина такого высказывания — территории государства находятся восточнее Японии и Новой Зеландии. Об этом он заявил на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». «Вообще, наших соседей японцев, Японию, называют страной „восходящего солнца“. Но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. В этом смысле страна „восходящего солнца“ — это Россия», — сказал глава государства, трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также отметил, что начало России — это человек, «где бы он ни проживал, и что бы ни делал». Путин считает, что предрекающие гибель человечества в случае игнорирования проблем экологии правы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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