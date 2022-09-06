Собчак вызвали на допрос в полицию

Ксению Собчак вызвали на допрос в полицию по делу о клевете
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак будет проходить по делу свидетелем Фото:

Журналистку Ксению Собчак вызвали в Управление по организации дознания МВД России. Поводом стало ее интервью с режиссером Виталием Манским, в котором он заявил, что на Московском международном фестивале крадут большую часть бюджета мероприятия.

«А меня вот сегодня вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ. Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую [режиссер] Никита Михалков увидел в словах [режиссера] Виталия Манского в нашем интервью, вышедшем на моем канале», — отметала она в своем telegram-канале.

Михалков написал заявление в полицию о клевете (ч.2 ст. 128.1 УК РФ), пишет Nation News. Ведомство возбудило уголовное дело, и теперь Собчак дает показания. Сама журналистка утверждала, что поводом для заявления стало интервью с ней, в котором Манский заявил, что на «Московском международном фестивале воруется не меньше 85% бюджета». Михалкова такое заявление возмутило.

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Журналистку Ксению Собчак вызвали в Управление по организации дознания МВД России. Поводом стало ее интервью с режиссером Виталием Манским, в котором он заявил, что на Московском международном фестивале крадут большую часть бюджета мероприятия. «А меня вот сегодня вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ. Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую [режиссер] Никита Михалков увидел в словах [режиссера] Виталия Манского в нашем интервью, вышедшем на моем канале», — отметала она в своем telegram-канале. Михалков написал заявление в полицию о клевете (ч.2 ст. 128.1 УК РФ), пишет Nation News. Ведомство возбудило уголовное дело, и теперь Собчак дает показания. Сама журналистка утверждала, что поводом для заявления стало интервью с ней, в котором Манский заявил, что на «Московском международном фестивале воруется не меньше 85% бюджета». Михалкова такое заявление возмутило.
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