Собчак вызвали на допрос в полицию

Журналистку Ксению Собчак вызвали в Управление по организации дознания МВД России. Поводом стало ее интервью с режиссером Виталием Манским, в котором он заявил, что на Московском международном фестивале крадут большую часть бюджета мероприятия.
«А меня вот сегодня вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ. Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую [режиссер] Никита Михалков увидел в словах [режиссера] Виталия Манского в нашем интервью, вышедшем на моем канале», — отметала она в своем telegram-канале.
Михалков написал заявление в полицию о клевете (ч.2 ст. 128.1 УК РФ), пишет Nation News. Ведомство возбудило уголовное дело, и теперь Собчак дает показания. Сама журналистка утверждала, что поводом для заявления стало интервью с ней, в котором Манский заявил, что на «Московском международном фестивале воруется не меньше 85% бюджета». Михалкова такое заявление возмутило.
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