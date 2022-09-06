Курган попал в рейтинг по наименьшей доле работников, окончивших вуз

07 сентября 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

Количество работников, окончивших вуз, составляет 24,8% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область попала в топ по наименьшей доле работников, получивших высшее образование. Об этом пишет аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на своем официальном сайте. «В Курганской области количество обладателей дипломов вузов среди занятых составляет 24,8%», — указывается на сайте. Ниже Кургана в рейтинге располагаются Забайкальский край (23,7%) и Новгородская область (24,1%). Лидерами рейтинга стали Москва (51,8% в 2021 году), Северная Осетия (50,6%) и Ингушетия (44,9%). Также в топ-5 входит ЯНАО (44,9%). Вместе с Курганской областью в одном рейтинге по наименьшей доле работников с высшим образованием находится Пермский край. Он занимает третье место в списке.

Курганская область попала в топ по наименьшей доле работников, получивших высшее образование. Об этом пишет аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на своем официальном сайте. «В Курганской области количество обладателей дипломов вузов среди занятых составляет 24,8%», — указывается на сайте. Ниже Кургана в рейтинге располагаются Забайкальский край (23,7%) и Новгородская область (24,1%). Лидерами рейтинга стали Москва (51,8% в 2021 году), Северная Осетия (50,6%) и Ингушетия (44,9%). Также в топ-5 входит ЯНАО (44,9%). Вместе с Курганской областью в одном рейтинге по наименьшей доле работников с высшим образованием находится Пермский край. Он занимает третье место в списке.