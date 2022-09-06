06 сентября 2022
05 сентября 2022

Курган попал в рейтинг по наименьшей доле работников, окончивших вуз

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, кгу, студенты
Количество работников, окончивших вуз, составляет 24,8% Фото:

Курганская область попала в топ по наименьшей доле работников, получивших высшее образование. Об этом пишет аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на своем официальном сайте.

«В Курганской области количество обладателей дипломов вузов среди занятых составляет 24,8%», — указывается на сайте. Ниже Кургана в рейтинге располагаются Забайкальский край (23,7%) и Новгородская область (24,1%).

Лидерами рейтинга стали Москва (51,8% в 2021 году), Северная Осетия (50,6%) и Ингушетия (44,9%). Также в топ-5 входит ЯНАО (44,9%).

Вместе с Курганской областью в одном рейтинге по наименьшей доле работников с высшим образованием находится Пермский край. Он занимает третье место в списке.

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Курганская область попала в топ по наименьшей доле работников, получивших высшее образование. Об этом пишет аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на своем официальном сайте. «В Курганской области количество обладателей дипломов вузов среди занятых составляет 24,8%», — указывается на сайте. Ниже Кургана в рейтинге располагаются Забайкальский край (23,7%) и Новгородская область (24,1%). Лидерами рейтинга стали Москва (51,8% в 2021 году), Северная Осетия (50,6%) и Ингушетия (44,9%). Также в топ-5 входит ЯНАО (44,9%). Вместе с Курганской областью в одном рейтинге по наименьшей доле работников с высшим образованием находится Пермский край. Он занимает третье место в списке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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