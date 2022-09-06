06 сентября 2022
05 сентября 2022

ЯНАО вошел в топ по доле работников с высшим образованием

ЯНАО вошел в топ по доле сотрудников с высшим образованием
© Служба новостей «URA.RU»
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Почти 45% работников в регионе имеют высшее образование. Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в топ-5 регионов по доле занятых с высшим образованием. Информацию об этом разместила пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Лидером по этому показателю стал и ЯНАО. 44,9% работников имеет высшее образование. В среднем по стране — эта цифра составляет 34,9%», — уточняется в сообщение аудиторско-консалтинговой сети.

Так же в топ попали: Москва — 51,8%, Северная Осетия- 50,6%, Ингушетия- 44,9%. Меньше всего обладателей дипломов вузов среди занятых в Забайкальском крае (23,7%).

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не видит проблемы в том, что молодежь уезжает из округа на учебу в крупные вузы страны. Об этом глава региона заявил на форуме «Территория смыслов».

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Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в топ-5 регионов по доле занятых с высшим образованием. Информацию об этом разместила пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Лидером по этому показателю стал и ЯНАО. 44,9% работников имеет высшее образование. В среднем по стране — эта цифра составляет 34,9%», — уточняется в сообщение аудиторско-консалтинговой сети. Так же в топ попали: Москва — 51,8%, Северная Осетия- 50,6%, Ингушетия- 44,9%. Меньше всего обладателей дипломов вузов среди занятых в Забайкальском крае (23,7%). Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не видит проблемы в том, что молодежь уезжает из округа на учебу в крупные вузы страны. Об этом глава региона заявил на форуме «Территория смыслов».
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