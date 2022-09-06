Пермь вошла в топ по наименьшей доле работников с высшим образованием

Пермский край вошел в топ-5 по наименьшей доле работников с высшим образованием. Об этом сообщается на сайте аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
«Наименьшая доля работников, закончивших вуз, в Пермском крае (26,8%)», — написано на сайте. Прикамье заняло третье место в рейтинге регионов с малым количеством работников с высшим образованием.
Также в топ попали такие регионы, как Тверская область (27,2%), Кировская область (27,1%), Карелия (26,2%) и Хакасия (26,1%). Наибольший процент сотрудников, которые получили высшее образование, у Москвы (51,8%).
Ранее пермякам предлагали устроиться на работу за одну минуту. В числе работодателей АО «Соликамскбумпром» и «Очерский машзавод», ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК), ПАО «Метафракс» и завод корпорации «Ависма» в Березниках.
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