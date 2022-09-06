Пермь вошла в топ по наименьшей доле работников с высшим образованием

Пермский край вошел в топ-5 по наименьшей доле сотрудников с высшим образованием

07 сентября 2022 в 06:29 Размер текста - 17 +

В Пермском крае 26,8% сотрудников, получивших высшее образование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский край вошел в топ-5 по наименьшей доле работников с высшим образованием. Об этом сообщается на сайте аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Наименьшая доля работников, закончивших вуз, в Пермском крае (26,8%)», — написано на сайте. Прикамье заняло третье место в рейтинге регионов с малым количеством работников с высшим образованием. Также в топ попали такие регионы, как Тверская область (27,2%), Кировская область (27,1%), Карелия (26,2%) и Хакасия (26,1%). Наибольший процент сотрудников, которые получили высшее образование, у Москвы (51,8%). Ранее пермякам предлагали устроиться на работу за одну минуту. В числе работодателей АО «Соликамскбумпром» и «Очерский машзавод», ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК), ПАО «Метафракс» и завод корпорации «Ависма» в Березниках.

Пермский край вошел в топ-5 по наименьшей доле работников с высшим образованием. Об этом сообщается на сайте аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «Наименьшая доля работников, закончивших вуз, в Пермском крае (26,8%)», — написано на сайте. Прикамье заняло третье место в рейтинге регионов с малым количеством работников с высшим образованием. Также в топ попали такие регионы, как Тверская область (27,2%), Кировская область (27,1%), Карелия (26,2%) и Хакасия (26,1%). Наибольший процент сотрудников, которые получили высшее образование, у Москвы (51,8%). Ранее пермякам предлагали устроиться на работу за одну минуту. В числе работодателей АО «Соликамскбумпром» и «Очерский машзавод», ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК), ПАО «Метафракс» и завод корпорации «Ависма» в Березниках.