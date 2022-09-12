Диетолог Дианова назвала вид чая, который может заменить кофе

Врач Дианова: заменить кофе могут чаи с ярким ароматом

12 сентября 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Вместо кофе с утра можно пить ройбуш Фото: Анна Майорова © URA.RU Ройбуш, а также сорта чая с ярко-выраженным ароматом, могут с утра заменить кофе благодаря своему пробуждающему эффекту. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Есть сорта чая с очень выраженным ароматом, которые иногда лучше пить с утра тем, кто не употребляет кофе. Потому что яркие запахи пробуждают. Есть такой вид чая, как ройбуш. За счет своего ярко выраженного аромата он может конкурировать с кофе. У него такой же сильный эффект, как у ванили и кокоса. Эти запахи действуют в первую очередь на мозг и в итоге мы их хотим, а не потому, что мы все желаем попробовать на вкус ваниль и кокос», — объяснила Нурия Дианова. По мнению диетолога, чаи с ярким ароматом не стоит пить вечером. «Вечером не стоит пить чаи с выраженным вкусом. Лучше брать какие-то нейтральные, но ни черные и ни зеленые. Вечером лучше пить травяные чаи, потому что они не возбуждают и обладают некоторым лечебным потенциалом. Это может быть простой отвар, или напиток на основе шиповника. Это всегда полезно, только если у человека нет желчекаменной болезни. Можно выбирать даже авторские сборы, но чтобы не было аллергической реакции. Также неплохо вечером после трудового дня пить ромашку, она успокаивает желудочно-кишечный тракт, женщинам чаи с мятой. Так как это растение благотворно влияет на нервную систему, оказывает спазмолитическое действие на кишечник. Да и мужчинам мята полезна», — добавила Дианова. Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова заявила, что кофе можно заменить на цикорий. При этом напиток не будет оказывать влияние на сердечно-сосудистую систему. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ройбуш, а также сорта чая с ярко-выраженным ароматом, могут с утра заменить кофе благодаря своему пробуждающему эффекту. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Есть сорта чая с очень выраженным ароматом, которые иногда лучше пить с утра тем, кто не употребляет кофе. Потому что яркие запахи пробуждают. Есть такой вид чая, как ройбуш. За счет своего ярко выраженного аромата он может конкурировать с кофе. У него такой же сильный эффект, как у ванили и кокоса. Эти запахи действуют в первую очередь на мозг и в итоге мы их хотим, а не потому, что мы все желаем попробовать на вкус ваниль и кокос», — объяснила Нурия Дианова. По мнению диетолога, чаи с ярким ароматом не стоит пить вечером. «Вечером не стоит пить чаи с выраженным вкусом. Лучше брать какие-то нейтральные, но ни черные и ни зеленые. Вечером лучше пить травяные чаи, потому что они не возбуждают и обладают некоторым лечебным потенциалом. Это может быть простой отвар, или напиток на основе шиповника. Это всегда полезно, только если у человека нет желчекаменной болезни. Можно выбирать даже авторские сборы, но чтобы не было аллергической реакции. Также неплохо вечером после трудового дня пить ромашку, она успокаивает желудочно-кишечный тракт, женщинам чаи с мятой. Так как это растение благотворно влияет на нервную систему, оказывает спазмолитическое действие на кишечник. Да и мужчинам мята полезна», — добавила Дианова. Ранее врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова заявила, что кофе можно заменить на цикорий. При этом напиток не будет оказывать влияние на сердечно-сосудистую систему.