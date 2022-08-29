Диетолог Кривцова назвала самую безопасную замену кофе

29 августа 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

Кофе вымывает важные для сердца элементы, сказала Екатерина Кривцова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Кофе можно заменить на цикорий, который при этом не будет оказывать влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом в беседе с URA.RU сообщила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. «Кофе заменяет прекрасно по вкусовым качествам такой продукт как цикорий. Он есть сейчас в разных формах. В виде сусла и порошка. По вкусовым качествам цикорий практически не отличается от настоящего кофе. Однако не обладает его влиянием на сердечно-сосудистую систему и не повышает уровень артериального давления. К сожалению, человек, который нуждается в пассивном допинге, вряд ли сможет заменить цикорием кофе», — сказала Екатерина Кривцова. Она объяснила, какое влияние кофе оказывает на здоровье. «Кофе стал одним из приятных напитков для повышения тонуса в России со времен, когда его привез Петр I. Именно за эти качества его и используют. Однако кофе обладает диуретическим эффектом и при этом не сохраняет такие микроэлементы, как калий и магний, необходимые для сердечно-сосудистой системы. Поэтому люди, которые пьют кофе, несомненно, должны получать достаточное количество этих элементов в других продуктах питания, например, в кураге и изюме», — отметила диетолог. В Азии и Латинской Америке проблемы с урожаем кофе повлияли на его стоимость на мировых рынках, пишет «Прайм». Согласно прогнозу ведущего эксперта рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ), в России цены могут подскочить на треть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кофе можно заменить на цикорий, который при этом не будет оказывать влияние на сердечно-сосудистую систему. Об этом в беседе с URA.RU сообщила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. «Кофе заменяет прекрасно по вкусовым качествам такой продукт как цикорий. Он есть сейчас в разных формах. В виде сусла и порошка. По вкусовым качествам цикорий практически не отличается от настоящего кофе. Однако не обладает его влиянием на сердечно-сосудистую систему и не повышает уровень артериального давления. К сожалению, человек, который нуждается в пассивном допинге, вряд ли сможет заменить цикорием кофе», — сказала Екатерина Кривцова. Она объяснила, какое влияние кофе оказывает на здоровье. «Кофе стал одним из приятных напитков для повышения тонуса в России со времен, когда его привез Петр I. Именно за эти качества его и используют. Однако кофе обладает диуретическим эффектом и при этом не сохраняет такие микроэлементы, как калий и магний, необходимые для сердечно-сосудистой системы. Поэтому люди, которые пьют кофе, несомненно, должны получать достаточное количество этих элементов в других продуктах питания, например, в кураге и изюме», — отметила диетолог. В Азии и Латинской Америке проблемы с урожаем кофе повлияли на его стоимость на мировых рынках, пишет «Прайм». Согласно прогнозу ведущего эксперта рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ), в России цены могут подскочить на треть.