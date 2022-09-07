В Екатеринбурге больных заставляют покупать лекарства, которые должны выдавать бесплатно

08 сентября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Пациентов с железодефицитной анемией просят самостоятельно покупать препараты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Центральной городской больнице №7 в Екатеринбурге (Свердловская область) пациентов с железодефицитной анемией просят самостоятельно покупать препараты для постановки капельниц. Речь идет о препаратах «Венофер» и «Феринжект», которые выдаются по рецептам врачей бесплатно. О проблеме рассказали читатели URA.RU. «У моей мамы железодефицитная анемия. В дневном стационаре третьей поликлиники ей ставят капельницу „Венофером“ или „Феринжектом“. В этот раз маме отказали, сославшись на то, что препаратов нет. Попросили самостоятельно приобретать препараты и приносить собой», — пожаловалась Ольга. По словам другой горожанки, за препараты железа придется выложить немалую сумму, которую не каждый больной может себе позволить. «Всю жизнь борюсь с анемией. Знаю, что эти препараты стоят дорого — 4 000 рублей. Всегда выручало то, что можно за счет государства поставить капельницу. В поликлинике на Сыромолотова сказали, что растворов нет. Если это временное явление, тогда можно и подождать чуток, а если препарат перестанут выдавать на постоянной основе, то мне останется только помирать, ибо покупать его я не смогу», — посетовала свердловчанка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Росздравнадзор по Свердловской области. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что в Свердловской области возникла острая нехватка препаратов для людей с гипертонической болезнью. Речь идет о французском лекарстве «Коапровель», который назначают людям с артериальной гипертензией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Центральной городской больнице №7 в Екатеринбурге (Свердловская область) пациентов с железодефицитной анемией просят самостоятельно покупать препараты для постановки капельниц. Речь идет о препаратах «Венофер» и «Феринжект», которые выдаются по рецептам врачей бесплатно. О проблеме рассказали читатели URA.RU. «У моей мамы железодефицитная анемия. В дневном стационаре третьей поликлиники ей ставят капельницу „Венофером“ или „Феринжектом“. В этот раз маме отказали, сославшись на то, что препаратов нет. Попросили самостоятельно приобретать препараты и приносить собой», — пожаловалась Ольга. По словам другой горожанки, за препараты железа придется выложить немалую сумму, которую не каждый больной может себе позволить. «Всю жизнь борюсь с анемией. Знаю, что эти препараты стоят дорого — 4 000 рублей. Всегда выручало то, что можно за счет государства поставить капельницу. В поликлинике на Сыромолотова сказали, что растворов нет. Если это временное явление, тогда можно и подождать чуток, а если препарат перестанут выдавать на постоянной основе, то мне останется только помирать, ибо покупать его я не смогу», — посетовала свердловчанка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Росздравнадзор по Свердловской области. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что в Свердловской области возникла острая нехватка препаратов для людей с гипертонической болезнью. Речь идет о французском лекарстве «Коапровель», который назначают людям с артериальной гипертензией.