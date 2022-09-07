Свердловская область столкнулась с острой нехваткой препаратов для гипертоников

Свердловчане с гипертензией остались без лекарств

В аптеках региона возникла острая нехватка двух препаратов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области возникла острая нехватка препаратов для людей с гипертонической болезнью. Речь идет о французском лекарстве «Коапровель», который назначают людям с артериальной гипертензией. Также нет в наличии ирландского препарата «Эдарби», который принимают люди с эссенциальной гипертензией. Об этом рассказали читатели URA.RU. Препараты отсутствуют в большинстве аптек региона.

«У мамы артериальная гипертензия. Ей прописан препарат „Коапровель“. Я искала в разных аптеках Екатеринбурга. Нигде не смогла найти, чтобы купить его», — говорит собеседник агентства.

По словам другой горожанки, в области препарата нет давно. «Мы живем в Красноуфимске. Мне врач выписала препарат „Эдарби“, так как у меня эссенциальная гипертензия. В аптеках препарата нет. Приходится искать остатки в интернет-аптеках и заказывать», — посетовала горожанка.

Артериальная гипертензия — это хронически протекающее заболевание, характерным признаком которого является повышенное артериальное давление. Это наиболее частая патология среди заболеваний сердечно-сосудистой системы. В группе риска люди старше 40 лет, основную часть составляют женщины среднего и пожилого возраста.

Эссенциальная, или первичная гипертензия (гипертоническая болезнь) — это устойчивое повышение уровня артериального давления. Первичной эту форму называют по той причине, что отсутствуют какие-либо патологии, дающие рост артериального давления — заболевания головного мозга, сосудов, почек, сердца.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Росздравнадзор по Свердловской области. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство писало, что в больницах Екатеринбурга родители не могут получить жизненно важное для детей лекарство — противосудорожный препарат «Зонегран». Его назначают при лечении эпилептических припадков. Препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств федерального бюджета.