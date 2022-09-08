В Свердловской области кот, зараженный бешенством, напал на ребенка

В Свердловской области кот с бешенством искусал и исцарапал девочку

08 сентября 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Кота для проверки отправили в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию (архивное фото) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В городе Полевской (Свердловская область) кот с признаками бешенства покусал девочку, после чего ей понадобилась медицинская помощь. Информация об этом появилась в группе администрации Полевского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Зафиксирован случай бешенства у кошки в Полевском. 4 сентября бездомный кот с признаками неадекватного поведения напал на ребенка. Случай произошел в сельской местности», — говорится в посте. По информации администрации, кот забрался во двор частного дома и бросился на девочку. После нападения ребенку оказали медицинскую помощь, а тело животного направили в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию, чтобы не допустить распространения бешенства. Предполагается, что кот заразился от дикого животного. Ранее жители города Заречного пожаловались на то, что на городской набережной ползают змеи. Очевидцы отмечают, что подобное нашествие змей происходит практически каждый год.

В городе Полевской (Свердловская область) кот с признаками бешенства покусал девочку, после чего ей понадобилась медицинская помощь. Информация об этом появилась в группе администрации Полевского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Зафиксирован случай бешенства у кошки в Полевском. 4 сентября бездомный кот с признаками неадекватного поведения напал на ребенка. Случай произошел в сельской местности», — говорится в посте. По информации администрации, кот забрался во двор частного дома и бросился на девочку. После нападения ребенку оказали медицинскую помощь, а тело животного направили в Свердловскую областную ветеринарную лабораторию, чтобы не допустить распространения бешенства. Предполагается, что кот заразился от дикого животного. Ранее жители города Заречного пожаловались на то, что на городской набережной ползают змеи. Очевидцы отмечают, что подобное нашествие змей происходит практически каждый год.