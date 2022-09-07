В Шадринске после проверки ремонта набережной завели уголовное дело

08 сентября 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Подрядчика, ремонтировавшего набережную в Шадринске, подозревают в мошенничестве (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Шадринске Курганской области после проверки отремонтированной набережной в отношении подрядчика завели уголовное дело. Об этом сообщили в Шадринской прокуратуре в ответ на обращение общественника Александра Андрюкова. «Установлено, что при обустройстве ливневой канализации на набережной имеются строительные недостатки, в результате которых канализационные стоки попадают на береговую линию. Кроме того, выявлен ряд иных строительных дефектов. Поскольку со стороны подрядной организации ООО „Благострой“ (г.Екатеринбург) имеются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) материалы проверки межрайонной прокуратурой направлены в МО МВД России „Шадринский“, по результатам рассмотрения которых возбуждено и расследуется уголовное дело», — говорится в ответе Шадринской прокуратуры. В ведомстве также отметили, что только после внесения главе города Антону Мокану представления, комитет по строительству и архитектуре Шадринска начал претензионную работу к подрядчику. Ответственный чиновник получил дисциплинарное взыскание из-за бездействия. Ранее URA.RU писало, что в курганском городе под новой набережной прорвало канализацию. Горожане сняли зловонный ручей на видео. В мэрии Шадринска тогда ответили, что заставят подрядчика исправить недостатки в рамках гарантийный обязательств. Кроме того, на набережной провалилась тротуарная плитка, а фонтан построенный почти два года так и не был запущен. На благоустройство набережной в Шадринске в 2020 году было потрачено 53,6 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринске Курганской области после проверки отремонтированной набережной в отношении подрядчика завели уголовное дело. Об этом сообщили в Шадринской прокуратуре в ответ на обращение общественника Александра Андрюкова. «Установлено, что при обустройстве ливневой канализации на набережной имеются строительные недостатки, в результате которых канализационные стоки попадают на береговую линию. Кроме того, выявлен ряд иных строительных дефектов. Поскольку со стороны подрядной организации ООО „Благострой“ (г.Екатеринбург) имеются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) материалы проверки межрайонной прокуратурой направлены в МО МВД России „Шадринский“, по результатам рассмотрения которых возбуждено и расследуется уголовное дело», — говорится в ответе Шадринской прокуратуры. В ведомстве также отметили, что только после внесения главе города Антону Мокану представления, комитет по строительству и архитектуре Шадринска начал претензионную работу к подрядчику. Ответственный чиновник получил дисциплинарное взыскание из-за бездействия. Ранее URA.RU писало, что в курганском городе под новой набережной прорвало канализацию. Горожане сняли зловонный ручей на видео. В мэрии Шадринска тогда ответили, что заставят подрядчика исправить недостатки в рамках гарантийный обязательств. Кроме того, на набережной провалилась тротуарная плитка, а фонтан построенный почти два года так и не был запущен. На благоустройство набережной в Шадринске в 2020 году было потрачено 53,6 млн рублей.