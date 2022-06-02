В Шадринске на набережной провалилась тротуарная плитка у построенного, но не работающего фонтана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске Курганской области проваливается тротуарная плитка на новой набережной. Построенный фонтан не работает второй год, рассказали URA.RU местные жители.

«В Шадринске на новой набережной проваливается тротуарная плитка. Участок плитки просел около фонтана, который не работает второй год. Кирпичики проваливаются вдоль ливневой канализации. Не понятно, зачем фонтан построили и когда будет ли он работать. Подрядная организация работы завершила давно, а фонтан так и не включали», — возмущаются жители города.

В администрации города Шадринска URA.RU ответили, что с подрядной организацией ведется претензионная работа. «Все дефекты подрядчик будет устранять в рамках гарантийных обязательств. Срок устранения дефектов определен до 1 июля», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU писало, что шадринцы обнаружили потоки канализационных вод под новой набережной на реке Исеть. Подрядчика обязали устранить недостатки. Кроме того, у ограждения набережной и памятника отваливалась гранитная плитка. Набережную в Шадринске благоустроили в 2020 году и 2021 году. На реконструкцию потрачено 53,6 млн рублей.

В Шадринске на новой набережной проваливается тротуарная плитка, фонтан не работает второй год фото: читатели URA.RU