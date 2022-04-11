В Шадринске под набережной прорвало канализацию, она течет в Исеть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Шадринска обнаружили потоки канализационных вод под новой набережной на реке Исеть. Горожане возмущены, что многомиллионные вложения в реконструкцию набережной и строительство подземных городских сетей оборачиваются экологической проблемой, рассказал URA.RU житель Шадринска.

«В Шадринске у новой набережной прорвало канализацию. Зловонные стоки начали протекать под набережной в реку Исеть осенью, зимой была видна проталина. Сейчас на набережной стоит зловонный запах от этого „источника“. За огромные деньги была построена набережная и новая канализация вдоль набережной и по улице Комсомольской. Ее стоили, чтобы стоки с набережной стекали в центральную канализацию, а получилось наоборот. Этот септик теперь течет в реку под набережной, где собираются горожане и гости города, туристов сюда привозят. Я обращался к дежурному по городу — никакой реакции», — рассказал житель Шадринска Валентин Ремезов.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Шадринска. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что на благоустройство набережной в Шадринске в 2020 году было потрачено 53,6 млн рублей. К подрядчику были претензии по качеству монтажа гранитной плитки, которая вскоре после ремонта отпала. Позже новую ротонду на набережной разгромили вандалы. Прокурор Курганской области Андрей Назаров брал под личный контроль проверку по факту разгрома ротонды на набережной в Шадринске.

В Шадринске на новой набережной прорвало канализацию фото: читатели URA.RU

Зловонные стоки от набережной в Шадринке текут в Исеть фото: читатели URA.RU

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