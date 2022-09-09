В Великобритании начался национальный траур

09 сентября 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

В Великобритании стартовал семидневный траур по умершей Елизавете II Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Великобритании начался национальный траур в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Король Карл III пожелал, чтобы он длился еще семь дней после похорон его матери. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца. «После смерти Ее Величества Королевы Его Величество Король желает, чтобы период королевского траура соблюдался с сегодняшнего дня и до семи дней после похорон королевы», — передает Sky News. Королевский траур будет соблюдаться членами королевской семьи, персоналом королевского двора и представителями королевского двора, выполняющими официальные обязанности, а также войсками, выполняющими церемониальные обязанности. Сегодня в Гайд-парке и лондонском Тауэре состоится салют в честь усопшей королевы. За каждый год жизни Елизаветы II будет произведено по одному выстрелу. Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 96-м году жизни. Только что избранный премьер-министр страны Лиз Трасс заявила, что произошедшее — шок для всего мира, передает агентство Nation News.

В Великобритании начался национальный траур в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Король Карл III пожелал, чтобы он длился еще семь дней после похорон его матери. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца. «После смерти Ее Величества Королевы Его Величество Король желает, чтобы период королевского траура соблюдался с сегодняшнего дня и до семи дней после похорон королевы», — передает Sky News. Королевский траур будет соблюдаться членами королевской семьи, персоналом королевского двора и представителями королевского двора, выполняющими официальные обязанности, а также войсками, выполняющими церемониальные обязанности. Сегодня в Гайд-парке и лондонском Тауэре состоится салют в честь усопшей королевы. За каждый год жизни Елизаветы II будет произведено по одному выстрелу. Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 96-м году жизни. Только что избранный премьер-министр страны Лиз Трасс заявила, что произошедшее — шок для всего мира, передает агентство Nation News.