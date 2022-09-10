Минобороны сообщило о перегруппировке войск под Балаклеей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска под Балаклеей будут перегруппированы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Принято решение перегруппировать войска РФ, находящиеся в районах Бакалеи и Изюма», — сообщили в ведомстве. Это нужно для наращивания усилий на Донецком направлении.
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