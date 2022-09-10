Минобороны сообщило о перегруппировке войск под Балаклеей

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Минобороны сообщило о перегруппировке войск под Балаклеей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска под Балаклеей будут перегруппированы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Принято решение перегруппировать войска РФ, находящиеся в районах Бакалеи и Изюма», — сообщили в ведомстве. Это нужно для наращивания усилий на Донецком направлении.

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Российские войска под Балаклеей будут перегруппированы. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Принято решение перегруппировать войска РФ, находящиеся в районах Бакалеи и Изюма», — сообщили в ведомстве. Это нужно для наращивания усилий на Донецком направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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