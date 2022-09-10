В Кремле заявили, что представитель РФ поедет на похороны Елизаветы II

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Мемориал в честь Елизаветы II у посольства Великобритании в Москве. Москва, цветы, английская королева, елизавета II, мемориал
Представитель России посетит похороны Елизаветы II Фото:
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Представитель России посетит похороны Елизаветы II, но пока неизвестно кто именно это будет. Об этом заявили в Кремле.

«Пока не определено, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II», — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

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Представитель России посетит похороны Елизаветы II, но пока неизвестно кто именно это будет. Об этом заявили в Кремле. «Пока не определено, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II», — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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