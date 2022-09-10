В Кремле заявили, что представитель РФ поедет на похороны Елизаветы II

Представитель России посетит похороны Елизаветы II
новость из сюжетаСмерть королевы Великобритании Елизаветы II
Представитель России посетит похороны Елизаветы II, но пока неизвестно кто именно это будет. Об этом заявили в Кремле.
«Пока не определено, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II», — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»