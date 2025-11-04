На казахстанском побережье нашли более 100 тел каспийских тюленей: причины массовой гибели животных

С ноября 2024 года количество мертвых тюленей достигло 2194 Фото: Mehr News Agency/wikipedia.org/CC BY 4.0

Массовая гибель каспийских тюленей продолжается: на казахстанском побережье нашли 112 новых тел. По данным властей, животные гибнут от целого ряда причин — от чумы плотоядных и пневмонии до удушья из-за выбросов природного газа. С 2022 года число жертв исчисляется тысячами. Подробнее об истории и причинах массовой гибели тюленей — в материале URA.RU.

В Казахстане выбросило на берег больше ста мертвых тюленей

На казахстанском побережье Каспийского моря нашли 112 мертвых тюленей. Об этом сообщил департамент экологии Мангистауской области. Туши животных обнаружили во время проверки береговой линии Тупкараганского района — на участке от поселка Асан до мыса Баутино. Специалисты взяли пробы морской воды на месте происшествия. Анализы помогут выяснить причину массовой гибели тюленей.

Как все начиналось

Более половины самок, найденных мертвыми на берегу Каспия, были беременные Фото: В. Калиничев / РИА Новости

Проблема массовой гибели каспийских тюленей приобрела серьезные масштабы в конце 2022 года. Тогда на побережье Дагестана было обнаружено более 1700 мертвых нерп, а по последним данным, их число достигло 2500. Животные погибли примерно за две недели до того, как их выбросило на берег штормом.

Осенью 2024 года трагедия повторилась. С конца сентября на казахстанском побережье Каспия начали находить сотни мертвых тюленей. К середине ноября их число превысило 1000, а к маю 2025 года общее количество туш, найденных с ноября 2024-го, достигло 2194. Ученые отмечали, что 60% погибших самок были беременными. У некоторых особей также имелись механические повреждения.

Причины массовой гибели тюленей

Основными причинами гибели тюленей в 2022-2024 годах стали хроническая интоксикация, чума плотоядных, острая пневмония и удушье из-за выброса природного газа со дна моря. К такому выводу пришли в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.

Кроме того, популяции тюленей угрожают климатические изменения — падение уровня Каспийского моря, сокращение зимы и потепление. Также негативно влияют судоходство зимой, попадание животных в рыболовные сети и другие факторы. Все это мешает размножению тюленей, которое происходит на льду.

«Численность тюленей сокращается из-за ослабления иммунитета животных. Комиссия из ученых и госорганов установила, что осенью 2022 года и весной 2023 года большинство тюленей погибло от чумы плотоядных и острой пневмонии на фоне сниженного иммунитета», — сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

Большинство тюленей, найденных мертвыми осенью 2024 года, были сильно разложившимися, что не позволило взять качественные образцы для анализа. С нескольких туш ученые смогли отобрать ткани органов, клыки, шерсть и когти для исследований.

«По мнению ученых, в 2024 году тюлени могли погибнуть от птичьего гриппа, нейровирусной инфекции на фоне иммунодефицита или от удушья из-за выброса газа со дна моря, который образовал над водой воздушную массу, непригодную для дыхания», — добавил вице-министр.

Кто такая каспийская нерпа

На сегодняшний день численность каспийской нерпы не превышает 70 000 особей Фото: В.Семенов / РИА Новости

Каспийская нерпа, или каспийский тюлень, — это уникальное морское млекопитающее, единственный тюлень, который живет в Каспийском море. Это довольно крупное животное длиной до 1,5 метра и весом около 50-60 килограммов, с серо-бурой шкурой, покрытой темными пятнами.

Ее жизнь тесно связана со льдами Северного Каспия. Именно на льду зимой и ранней весной нерпы рожают детенышей и линяют. С наступлением тепла они мигрируют на юг, в более глубокие части моря. Питаются в основном рыбой, такой как килька, и могут нырять за добычей на глубину до 80 метров.