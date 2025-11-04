Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

В Верховном суде Пакистана взорвался газовый баллон

04 ноября 2025 в 14:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Предположительно, взрыв произошел во время ремонта систем кондиционирования, указано в материале

Предположительно, взрыв произошел во время ремонта систем кондиционирования, указано в материале

Фото: Илья Московец © URA.RU

В столовой Верховного суда Пакистана, в городе Исламабада, произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщили иностранные СМИ.

Взрыв произошел в 08:55 по московскому времени. В результате взрыва пострадало 15 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, а сотрудники эвакуированы. Об этом сообщает газета The Express Tribune.

Предположительной причиной взрыва названа утечка газа, которая произошла во время ремонта систем кондиционирования. Спасательные работы продолжаются.

Продолжение после рекламы

Взрывы газовых баллонов и утечки бытового газа остаются распространенной причиной чрезвычайных происшествий в жилых и общественных зданиях. Так в Сочи произошел взрыв газа в жилом доме на улице Тимирязева, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал, а из здания эвакуировали 70 жильцов, включая ребенка, извлеченного из-под завалов. Подобные инциденты требуют постоянного контроля над состоянием газового оборудования и систем вентиляции в зданиях.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал