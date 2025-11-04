В Верховном суде Пакистана взорвался газовый баллон
Предположительно, взрыв произошел во время ремонта систем кондиционирования, указано в материале
Фото: Илья Московец © URA.RU
В столовой Верховного суда Пакистана, в городе Исламабада, произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщили иностранные СМИ.
Взрыв произошел в 08:55 по московскому времени. В результате взрыва пострадало 15 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, а сотрудники эвакуированы. Об этом сообщает газета The Express Tribune.
Предположительной причиной взрыва названа утечка газа, которая произошла во время ремонта систем кондиционирования. Спасательные работы продолжаются.
Взрывы газовых баллонов и утечки бытового газа остаются распространенной причиной чрезвычайных происшествий в жилых и общественных зданиях. Так в Сочи произошел взрыв газа в жилом доме на улице Тимирязева, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал, а из здания эвакуировали 70 жильцов, включая ребенка, извлеченного из-под завалов. Подобные инциденты требуют постоянного контроля над состоянием газового оборудования и систем вентиляции в зданиях.
