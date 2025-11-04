В Верховном суде Пакистана взорвался газовый баллон

Предположительно, взрыв произошел во время ремонта систем кондиционирования, указано в материале Фото: Илья Московец © URA.RU

В столовой Верховного суда Пакистана, в городе Исламабада, произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщили иностранные СМИ.

Взрыв произошел в 08:55 по московскому времени. В результате взрыва пострадало 15 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, а сотрудники эвакуированы. Об этом сообщает газета The Express Tribune.

Предположительной причиной взрыва названа утечка газа, которая произошла во время ремонта систем кондиционирования. Спасательные работы продолжаются.

