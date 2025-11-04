В Ленобласти женщина стреляла из окна по собакам, а в итоге ранила девочку
Подростка случайно ранили при стрельбе по животным в Киришах
В городе Кириши Ленинградской области женщина с помощью пневматического оружия поранила 14-летнюю школьницу. По предварительным данным, виновница случившегося открыла стрельбу по бездомным животным из окна своей квартиры, но случайно ранила подростка.
«48-летняя женщина в дневное время устроила стрельбу из пневматического пистолета прямо из окна своей квартиры. Ее мишенями были бездомные животные, однако пуля случайно попала в школьницу», — сообщает MK.RU. В ведомстве подтвердили, что пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью.
Правоохранительные органы быстро установили личность подозреваемой — ею оказалась 48-летняя местная жительница. У нее изъято пневматическое оружие, которое использовалось при стрельбе.
Состояние пострадавшей девочки медики оценивают как стабильное. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего инцидента.
