Первый регион России начал подводить итоги выборов

В 20:00 по местному времени в Камчатском крае приступили к подсчету голосов
новость из сюжетаЕдиный день голосования — 2022
В Камчатском крае приступили к подсчету голосов на выборах. Об этом заявил представитель Избирком Камчатского края.
«Закрыли участки, начали подсчет голосов. Кампания прошла спокойно», — сообщил представитель Избирком Камчатского края на трансляции ЦИК в 20:00 по местному времени.
11 сентября в России проходит единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах, передает телеканал 360.
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