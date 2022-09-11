Первый регион России начал подводить итоги выборов

В Камчатском крае начали подводить итоги выборов
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Подсчет бюллетеней после трехдневных выборов в Госдуму. Магнитогорск, подсчет бюллетеней, выборы 2021
В 20:00 по местному времени в Камчатском крае приступили к подсчету голосов Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования — 2022

В Камчатском крае приступили к подсчету голосов на выборах. Об этом заявил представитель Избирком Камчатского края.

«Закрыли участки, начали подсчет голосов. Кампания прошла спокойно», — сообщил представитель Избирком Камчатского края на трансляции ЦИК в 20:00 по местному времени.

11 сентября в России проходит единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах, передает телеканал 360.

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В Камчатском крае приступили к подсчету голосов на выборах. Об этом заявил представитель Избирком Камчатского края. «Закрыли участки, начали подсчет голосов. Кампания прошла спокойно», — сообщил представитель Избирком Камчатского края на трансляции ЦИК в 20:00 по местному времени. 11 сентября в России проходит единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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