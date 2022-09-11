Первый регион России начал подводить итоги выборов

В Камчатском крае начали подводить итоги выборов

11 сентября 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

В 20:00 по местному времени в Камчатском крае приступили к подсчету голосов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Единый день голосования — 2022 В Камчатском крае приступили к подсчету голосов на выборах. Об этом заявил представитель Избирком Камчатского края. «Закрыли участки, начали подсчет голосов. Кампания прошла спокойно», — сообщил представитель Избирком Камчатского края на трансляции ЦИК в 20:00 по местному времени. 11 сентября в России проходит единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах, передает телеканал 360.

В Камчатском крае приступили к подсчету голосов на выборах. Об этом заявил представитель Избирком Камчатского края. «Закрыли участки, начали подсчет голосов. Кампания прошла спокойно», — сообщил представитель Избирком Камчатского края на трансляции ЦИК в 20:00 по местному времени. 11 сентября в России проходит единый день голосования. Жители страны выбирают 14 губернаторов, а также депутатов шести законодательных органов государственной власти в регионах, передает телеканал 360.