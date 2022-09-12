Песков: Путин в курсе перегруппировки сил российской армии

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
По словам Пескова, о любых действиях военных докладывают Путину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин в курсе перегруппировки сил российской армии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Разумеется, все что происходит, любые действия военных докладываются верховому главнокомандующему. Президент находится в круглосуточной связи с министром обороны, по другому быть не может в ходе спецоперации», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, как президент Путин отреагировал на перегруппировку сил российской армии в ходе спецоперации на Украине.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также защита территорий и жителей Донбасса. Приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре, заявлял он.

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Президент России Владимир Путин в курсе перегруппировки сил российской армии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Разумеется, все что происходит, любые действия военных докладываются верховому главнокомандующему. Президент находится в круглосуточной связи с министром обороны, по другому быть не может в ходе спецоперации», — заявил Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, как президент Путин отреагировал на перегруппировку сил российской армии в ходе спецоперации на Украине. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины, а также защита территорий и жителей Донбасса. Приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре, заявлял он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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