Вирусолог Чумаков назвал главных распространителей коронавируса

Вирусолог Чумаков: люди с бессимптомным COVID являются главными распространителями инфекции

13 сентября 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Люди с бессимптомным COVID неумышленно заражают окружающих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россияне, бессимптомно переносящие коронавирус, являются главными распространителями инфекции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Сейчас идет тотальное распространение коронавируса. В основном за счет бессимптомных случаев, когда люди не понимают, что они являются источником заразы. Вообще очень трудно выявить и обезопасить себя от заболевания. Это все не очень приятно, но с другой стороны само заболевание слабо патогенное», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог отметил, что COVID-19 движется к тому, чтобы стать сезонной инфекцией. «Несмотря на растущее количество заболевших, число тяжелых случаев, госпитализаций, смертей неуклонно падает. Это говорит о том, что пандемия выдохлась и уже идет все в сторону обычного, сезонного простудного заболевания. Сейчас на это надо все меньше и меньше обращать внимание, потому что это уже не имеет такого серьезного значения, как раньше», — заключил профессор. Согласно данным российского оперштаба по борьбе с COVID-19, 12 сентября в России выявлено 46 488 случаев коронавируса. При этом госпитализировано было 1 848 человек, умерло — 81.

Россияне, бессимптомно переносящие коронавирус, являются главными распространителями инфекции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Сейчас идет тотальное распространение коронавируса. В основном за счет бессимптомных случаев, когда люди не понимают, что они являются источником заразы. Вообще очень трудно выявить и обезопасить себя от заболевания. Это все не очень приятно, но с другой стороны само заболевание слабо патогенное», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог отметил, что COVID-19 движется к тому, чтобы стать сезонной инфекцией. «Несмотря на растущее количество заболевших, число тяжелых случаев, госпитализаций, смертей неуклонно падает. Это говорит о том, что пандемия выдохлась и уже идет все в сторону обычного, сезонного простудного заболевания. Сейчас на это надо все меньше и меньше обращать внимание, потому что это уже не имеет такого серьезного значения, как раньше», — заключил профессор. Согласно данным российского оперштаба по борьбе с COVID-19, 12 сентября в России выявлено 46 488 случаев коронавируса. При этом госпитализировано было 1 848 человек, умерло — 81.