Путин встретится с премьером Индии Моди перед Совбезом ООН

13 сентября 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Путин обсудит с индийским премьером международную проблематику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Индии Нерендрой Моди в рамках саммита ШОС в Самарканде. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что эта встреча важна, поскольку в декабре Индия примет участие в Совете безопасности ООН. «В этом году Путин с ним [Моди] еще не встречался. С Моди состоится также разговор о международной проблематике: ситуации в АТР, взаимодействие в рамках крупных многосторонних форматов. Что важно, поскольку в декабре Индия будет участвовать в Совбезе ООН», — сообщил Юрий Ушаков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Встреча Путина и Моди также коснется мер по расширению использования национальных валют в расчетах между Индией и Россией, уточнил Ушаков. Он отметил, что Москва нарашивает поставки нефти, угля и удобрений Нью-Дели. Товарооборот между Индией и Россией увеличился на 120%. Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 15—16 сентября в Самарканде. Тогда же он проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщил Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Индии Нерендрой Моди в рамках саммита ШОС в Самарканде. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что эта встреча важна, поскольку в декабре Индия примет участие в Совете безопасности ООН. «В этом году Путин с ним [Моди] еще не встречался. С Моди состоится также разговор о международной проблематике: ситуации в АТР, взаимодействие в рамках крупных многосторонних форматов. Что важно, поскольку в декабре Индия будет участвовать в Совбезе ООН», — сообщил Юрий Ушаков журналистам. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Встреча Путина и Моди также коснется мер по расширению использования национальных валют в расчетах между Индией и Россией, уточнил Ушаков. Он отметил, что Москва нарашивает поставки нефти, угля и удобрений Нью-Дели. Товарооборот между Индией и Россией увеличился на 120%. Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 15—16 сентября в Самарканде. Тогда же он проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщил Ушаков.