Эндокринолог Кривцова назвала причины образования целлюлита

Диетолог Кривцова: переходы от голода к перееданию вызывают целлюлит

14 сентября 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Женщине с низким уровнем жировой клетчатки тяжелее рожать, сказала Екатерина Кривцова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Развитию целлюлита у предрасположенных к этому состоянию женщин способствует частый переход от голодания к перееданию, большое количество быстрых углеводов и низкая активность. Об этом в беседе с URA.RU сообщила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. «Целлюлит — это одно из проявлений хронической венозной недостаточности. То есть нарушение оттока лимфы и венозной крови от нижних конечностей и на передней брюшной стенке. Поэтому это проблема, связанная с хронической венозной недостаточностью. Зачастую это генетически предрасположенное, врожденное. Целлюлит может развиваться в дальнейшем с учетом неадекватного питания, увеличенным количеством коротких углеводов, сменой рациона, частыми переходами от переедания к голоданию и, самое главное, низкой физической активности», — сказала Екатерина Кривцова. Диетолог сообщила, что ранее целлюлит не считался недугом. «Он не был заболеванием для женщин XVIII — начала XIX века. Владелица журнала Vogue решила сделать некий новый шаг в косметологии. И для раскрутки собственных салонов красоты с массажистами создала первую рекламу, в которой сама, не будучи врачом, описала состояние женщин, которое называется целлюлит. Это „апельсиновая корка“ на поверхности бедер, живота. Этот эстетический дефект она обосновала как болезнь, что в дальнейшем, с учетом массовости использования этого термина, породило и появление некой нозологии в медсистеме», — отметила врач. Эндокринолог объяснила, чем чревато отсутствие целлюлита. «Еще тогда, в конце XVIII века, считалось, что это состояние, наступающее из-за повышения веса и большого количества эстрогенов — гормонов, которые больше соотносятся с женским физиотипом, — естественное. Женщина с большим количеством эстрогенов, наличием целлюлита естественным образом предрасположена к родам. Чем больше тестостерона, чем меньше жировой клетчатки, соответственно, меньше инсулина, меньше глюкозы, меньше целлюлита, но зато она плохо рожает», — добавила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Развитию целлюлита у предрасположенных к этому состоянию женщин способствует частый переход от голодания к перееданию, большое количество быстрых углеводов и низкая активность. Об этом в беседе с URA.RU сообщила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. «Целлюлит — это одно из проявлений хронической венозной недостаточности. То есть нарушение оттока лимфы и венозной крови от нижних конечностей и на передней брюшной стенке. Поэтому это проблема, связанная с хронической венозной недостаточностью. Зачастую это генетически предрасположенное, врожденное. Целлюлит может развиваться в дальнейшем с учетом неадекватного питания, увеличенным количеством коротких углеводов, сменой рациона, частыми переходами от переедания к голоданию и, самое главное, низкой физической активности», — сказала Екатерина Кривцова. Диетолог сообщила, что ранее целлюлит не считался недугом. «Он не был заболеванием для женщин XVIII — начала XIX века. Владелица журнала Vogue решила сделать некий новый шаг в косметологии. И для раскрутки собственных салонов красоты с массажистами создала первую рекламу, в которой сама, не будучи врачом, описала состояние женщин, которое называется целлюлит. Это „апельсиновая корка“ на поверхности бедер, живота. Этот эстетический дефект она обосновала как болезнь, что в дальнейшем, с учетом массовости использования этого термина, породило и появление некой нозологии в медсистеме», — отметила врач. Эндокринолог объяснила, чем чревато отсутствие целлюлита. «Еще тогда, в конце XVIII века, считалось, что это состояние, наступающее из-за повышения веса и большого количества эстрогенов — гормонов, которые больше соотносятся с женским физиотипом, — естественное. Женщина с большим количеством эстрогенов, наличием целлюлита естественным образом предрасположена к родам. Чем больше тестостерона, чем меньше жировой клетчатки, соответственно, меньше инсулина, меньше глюкозы, меньше целлюлита, но зато она плохо рожает», — добавила эксперт.