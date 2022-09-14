Новый сервис подсчета машин на главной переправе ЯНАО дал сбой

Счетчик машин в очереди на переправе между Салехардом и Лабытнанги неверно ведет подсчет. Об этом сообщают местные жители в социальной сети «ВКонтакте».
«По-моему, работает он [счетчик] очень некорректно. Написано со стороны Салехарда две — четыре машины, а по камере там целая вереница», — написала пользователь под ником Иринка Смирнова в группе «Лабытнанги Info» и прикрепила скрин, подтверждающий ее слова.
В пресс-службу правительства региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали дать ответ позже.
Ранее сообщалось, что на переправе за месяц до закрытия навигации запустили новый сервис по подсчету автомобилей в очереди. Он должен был сделать для ямальцев передвижение между городами комфортнее.
Очередь на переправе со стороны Салехарда
Иринка Смирнова
В это же время счетчик показывает всего две машины в очереди на переправе со стороны Салехарда
Иринка Смирнова
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Счетчик машин в очереди на переправе между Салехардом и Лабытнанги неверно ведет подсчет. Об этом сообщают местные жители в социальной сети «ВКонтакте». «По-моему, работает он [счетчик] очень некорректно. Написано со стороны Салехарда две — четыре машины, а по камере там целая вереница», — написала пользователь под ником Иринка Смирнова в группе «Лабытнанги Info» и прикрепила скрин, подтверждающий ее слова. В пресс-службу правительства региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали дать ответ позже. Ранее сообщалось, что на переправе за месяц до закрытия навигации запустили новый сервис по подсчету автомобилей в очереди. Он должен был сделать для ямальцев передвижение между городами комфортнее.