14 сентября 2022
13 сентября 2022

Новый сервис подсчета машин на главной переправе ЯНАО дал сбой

© Служба новостей «URA.RU»
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Чеховский мост. Курган, машины, мост, чеховский мост
Сервис неверно считает количество машин в очереди на переправе Фото:

Счетчик машин в очереди на переправе между Салехардом и Лабытнанги неверно ведет подсчет. Об этом сообщают местные жители в социальной сети «ВКонтакте».

«По-моему, работает он [счетчик] очень некорректно. Написано со стороны Салехарда две — четыре машины, а по камере там целая вереница», — написала пользователь под ником Иринка Смирнова в группе «Лабытнанги Info» и прикрепила скрин, подтверждающий ее слова.

В пресс-службу правительства региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали дать ответ позже.

Ранее сообщалось, что на переправе за месяц до закрытия навигации запустили новый сервис по подсчету автомобилей в очереди. Он должен был сделать для ямальцев передвижение между городами комфортнее.

Очередь на переправе со стороны Салехарда

В это же время счетчик показывает всего две машины в очереди на переправе со стороны Салехарда

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Счетчик машин в очереди на переправе между Салехардом и Лабытнанги неверно ведет подсчет. Об этом сообщают местные жители в социальной сети «ВКонтакте». «По-моему, работает он [счетчик] очень некорректно. Написано со стороны Салехарда две — четыре машины, а по камере там целая вереница», — написала пользователь под ником Иринка Смирнова в группе «Лабытнанги Info» и прикрепила скрин, подтверждающий ее слова. В пресс-службу правительства региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали дать ответ позже. Ранее сообщалось, что на переправе за месяц до закрытия навигации запустили новый сервис по подсчету автомобилей в очереди. Он должен был сделать для ямальцев передвижение между городами комфортнее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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