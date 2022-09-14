Новый сервис подсчета машин на главной переправе ЯНАО дал сбой

Сервис неверно считает количество машин в очереди на переправе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Счетчик машин в очереди на переправе между Салехардом и Лабытнанги неверно ведет подсчет. Об этом сообщают местные жители в социальной сети «ВКонтакте».

«По-моему, работает он [счетчик] очень некорректно. Написано со стороны Салехарда две — четыре машины, а по камере там целая вереница», — написала пользователь под ником Иринка Смирнова в группе «Лабытнанги Info» и прикрепила скрин, подтверждающий ее слова.

В пресс-службу правительства региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали дать ответ позже.

Ранее сообщалось, что на переправе за месяц до закрытия навигации запустили новый сервис по подсчету автомобилей в очереди. Он должен был сделать для ямальцев передвижение между городами комфортнее.

Очередь на переправе со стороны Салехарда Иринка Смирнова