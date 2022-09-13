13 сентября 2022
12 сентября 2022

За месяц до закрытия переправы в ЯНАО запустили сервис подсчета машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, корчаги
На переправе Салехард-Лабытнанги установлено четыре онлайн-камеры Фото:

На переправе Салехард-Лабытнанги в ЯНАО запустили онлайн-сервис по подсчету машин. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Запущен сервис подсчета автомобилей в очереди на паромной переправе Салехард-Лабытнанги. Определяются автомобили в зоне видимости камер видеонаблюдения», — сообщается в ведомстве. На сайте департамента можно увидеть, сколько машин стоят в очереди на данный момент.

Ранее URA.RU рассказывало, что местный житель пожаловался на перебои в работе переправы Салехард — Лабытнанги, и предложил перевозить людей с одного берега на другой по воздуху. Особо тяжелая ситуация у людей, кто прилетел из отпуска.

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На переправе Салехард-Лабытнанги в ЯНАО запустили онлайн-сервис по подсчету машин. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Запущен сервис подсчета автомобилей в очереди на паромной переправе Салехард-Лабытнанги. Определяются автомобили в зоне видимости камер видеонаблюдения», — сообщается в ведомстве. На сайте департамента можно увидеть, сколько машин стоят в очереди на данный момент. Ранее URA.RU рассказывало, что местный житель пожаловался на перебои в работе переправы Салехард — Лабытнанги, и предложил перевозить людей с одного берега на другой по воздуху. Особо тяжелая ситуация у людей, кто прилетел из отпуска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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