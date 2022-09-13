За месяц до закрытия переправы в ЯНАО запустили сервис подсчета машин

14 сентября 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

На переправе Салехард-Лабытнанги установлено четыре онлайн-камеры Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На переправе Салехард-Лабытнанги в ЯНАО запустили онлайн-сервис по подсчету машин. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Запущен сервис подсчета автомобилей в очереди на паромной переправе Салехард-Лабытнанги. Определяются автомобили в зоне видимости камер видеонаблюдения», — сообщается в ведомстве. На сайте департамента можно увидеть, сколько машин стоят в очереди на данный момент. Ранее URA.RU рассказывало, что местный житель пожаловался на перебои в работе переправы Салехард — Лабытнанги, и предложил перевозить людей с одного берега на другой по воздуху. Особо тяжелая ситуация у людей, кто прилетел из отпуска.

На переправе Салехард-Лабытнанги в ЯНАО запустили онлайн-сервис по подсчету машин. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Запущен сервис подсчета автомобилей в очереди на паромной переправе Салехард-Лабытнанги. Определяются автомобили в зоне видимости камер видеонаблюдения», — сообщается в ведомстве. На сайте департамента можно увидеть, сколько машин стоят в очереди на данный момент. Ранее URA.RU рассказывало, что местный житель пожаловался на перебои в работе переправы Салехард — Лабытнанги, и предложил перевозить людей с одного берега на другой по воздуху. Особо тяжелая ситуация у людей, кто прилетел из отпуска.