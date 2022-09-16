Президент РФ обвинил власти США в шизофрении

Путин обвинил власти США в шизофрении
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
По словам Путина, вводить санкции против несовершеннолетних детей — это запредельные вещи Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент России Владимир Путин назвал санкции Америки шизофренией. С таким заявлением Путин выступил в ходе пресс-конференции.

«Санкции Америки в отношении граждан России — шизофрения. Вводить санкции против несовершеннолетних детей [речь о несовершеннолетних детях главы Чеченской республики Рамзана Кадырова] — это запредельные вещи. Они [власти Запада] перестали понимать, что они делают», — передает слова Путина корреспондент URA.RU.

Путин выступил с таким заявлением на пресс-конференции в Самарканде. Там проходило собрание стран-членов ШОС.

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Президент России Владимир Путин назвал санкции Америки шизофренией. С таким заявлением Путин выступил в ходе пресс-конференции. «Санкции Америки в отношении граждан России — шизофрения. Вводить санкции против несовершеннолетних детей [речь о несовершеннолетних детях главы Чеченской республики Рамзана Кадырова] — это запредельные вещи. Они [власти Запада] перестали понимать, что они делают», — передает слова Путина корреспондент URA.RU. Путин выступил с таким заявлением на пресс-конференции в Самарканде. Там проходило собрание стран-членов ШОС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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