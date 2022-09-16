Президент РФ обвинил власти США в шизофрении

По словам Путина, вводить санкции против несовершеннолетних детей — это запредельные вещи
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Президент России Владимир Путин назвал санкции Америки шизофренией. С таким заявлением Путин выступил в ходе пресс-конференции.
«Санкции Америки в отношении граждан России — шизофрения. Вводить санкции против несовершеннолетних детей [речь о несовершеннолетних детях главы Чеченской республики Рамзана Кадырова] — это запредельные вещи. Они [власти Запада] перестали понимать, что они делают», — передает слова Путина корреспондент URA.RU.
Путин выступил с таким заявлением на пресс-конференции в Самарканде. Там проходило собрание стран-членов ШОС.
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