Аналитики спрогнозировали новое понижение ключевой ставки Центробанком РФ

Снижение ключевой ставки Центробанком РФ продолжится. Об этом заявляет эксперт Евгений Жорнист.
«Мы считаем, что тренд на снижение ключевой ставки продолжится. Если инфляция продолжит снижаться, то, чтобы оставаться в нейтральном диапазоне, ЦБ придется продолжать снижать ставку по мере торможения роста цен», — заявил Жорнист «Ридусу».
Эксперт поясняет, что не исключен вариант перехода в более мягкую зону относительно инфляции. Поэтому прогноз по дальнейшей динамике ключевой ставки не меняется: ожидается снижение ставки до 7% к концу этого года, до 6% — в следующем и 5−6% в 2024 году.
Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%. Такое решение приняли на плановом заседании совета директоров Банка России.
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