16 сентября 2022

Аналитики спрогнозировали новое понижение ключевой ставки Центробанком РФ

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Ожидается дальнейшее понижение ключевой ставки Фото:

Снижение ключевой ставки Центробанком РФ продолжится. Об этом заявляет эксперт Евгений Жорнист.

«Мы считаем, что тренд на снижение ключевой ставки продолжится. Если инфляция продолжит снижаться, то, чтобы оставаться в нейтральном диапазоне, ЦБ придется продолжать снижать ставку по мере торможения роста цен», — заявил Жорнист «Ридусу».

Эксперт поясняет, что не исключен вариант перехода в более мягкую зону относительно инфляции. Поэтому прогноз по дальнейшей динамике ключевой ставки не меняется: ожидается снижение ставки до 7% к концу этого года, до 6% — в следующем и 5−6% в 2024 году.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%. Такое решение приняли на плановом заседании совета директоров Банка России.

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Снижение ключевой ставки Центробанком РФ продолжится. Об этом заявляет эксперт Евгений Жорнист. «Мы считаем, что тренд на снижение ключевой ставки продолжится. Если инфляция продолжит снижаться, то, чтобы оставаться в нейтральном диапазоне, ЦБ придется продолжать снижать ставку по мере торможения роста цен», — заявил Жорнист «Ридусу». Эксперт поясняет, что не исключен вариант перехода в более мягкую зону относительно инфляции. Поэтому прогноз по дальнейшей динамике ключевой ставки не меняется: ожидается снижение ставки до 7% к концу этого года, до 6% — в следующем и 5−6% в 2024 году. Ранее Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%. Такое решение приняли на плановом заседании совета директоров Банка России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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