Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%

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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% Фото:

Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%. Такое решение приняли на плановом заседании совета директоров Банка России.

«Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых», — говорится на сайте ЦБ. Данное решение было принято на заседании совета директоров регулятора от 16 сентября.

Ранее в Минэкономразвития назвали плюс резкого снижения ставки ЦБ. Это позволит оживить экономическую ситуацию. 22 июля Центробанк снижал ключевую ставку до 8%. В конце февраля этого года ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%, ранее она так поднималась 8 лет назад. Постепенно ставка начала опускаться, сначала до 17% и ниже. В настоящий момент ключевая ставка составляет 8%.

Также сообщалось, что в России при поддержке Центробанка введут новый способ оформления ипотеки в России, пишет портал «Дни.ру». По информации Центробанка РФ, международные резервы России сократились на 4,5 миллиарда долларов с 2 по 9 сентября, сообщает RT.

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Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%. Такое решение приняли на плановом заседании совета директоров Банка России. «Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых», — говорится на сайте ЦБ. Данное решение было принято на заседании совета директоров регулятора от 16 сентября. Ранее в Минэкономразвития назвали плюс резкого снижения ставки ЦБ. Это позволит оживить экономическую ситуацию. 22 июля Центробанк снижал ключевую ставку до 8%. В конце февраля этого года ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%, ранее она так поднималась 8 лет назад. Постепенно ставка начала опускаться, сначала до 17% и ниже. В настоящий момент ключевая ставка составляет 8%. Также сообщалось, что в России при поддержке Центробанка введут новый способ оформления ипотеки в России, пишет портал «Дни.ру». По информации Центробанка РФ, международные резервы России сократились на 4,5 миллиарда долларов с 2 по 9 сентября, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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