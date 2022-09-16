Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%

16 сентября 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%. Такое решение приняли на плановом заседании совета директоров Банка России. «Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых», — говорится на сайте ЦБ. Данное решение было принято на заседании совета директоров регулятора от 16 сентября. Ранее в Минэкономразвития назвали плюс резкого снижения ставки ЦБ. Это позволит оживить экономическую ситуацию. 22 июля Центробанк снижал ключевую ставку до 8%. В конце февраля этого года ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%, ранее она так поднималась 8 лет назад. Постепенно ставка начала опускаться, сначала до 17% и ниже. В настоящий момент ключевая ставка составляет 8%. Также сообщалось, что в России при поддержке Центробанка введут новый способ оформления ипотеки в России, пишет портал «Дни.ру». По информации Центробанка РФ, международные резервы России сократились на 4,5 миллиарда долларов с 2 по 9 сентября, сообщает RT.

Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%. Такое решение приняли на плановом заседании совета директоров Банка России. «Совет директоров Банка России 16 сентября 2022 года принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых», — говорится на сайте ЦБ. Данное решение было принято на заседании совета директоров регулятора от 16 сентября. Ранее в Минэкономразвития назвали плюс резкого снижения ставки ЦБ. Это позволит оживить экономическую ситуацию. 22 июля Центробанк снижал ключевую ставку до 8%. В конце февраля этого года ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%, ранее она так поднималась 8 лет назад. Постепенно ставка начала опускаться, сначала до 17% и ниже. В настоящий момент ключевая ставка составляет 8%. Также сообщалось, что в России при поддержке Центробанка введут новый способ оформления ипотеки в России, пишет портал «Дни.ру». По информации Центробанка РФ, международные резервы России сократились на 4,5 миллиарда долларов с 2 по 9 сентября, сообщает RT.