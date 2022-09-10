10 сентября 2022
09 сентября 2022

Жители Трехгорного заметили огромного медведя у горнолыжного курорта

В Трехгорном жители заметили семью медведей возле горнолыжного курорта "Завьялиха"
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
По словам очевидцев, рост животного около трех метров Фото:

Жители Трехгорного (Челябинская область) заметили огромную медведицу с медвежатами возле горнолыжного курорта «Завьялиха». Об этом они сообщили в соцсетях.

«У Завьялихи ходит медведица с двумя медвежатами! В этот период животное особо опасно. По словам очевидцев, зверь ростом почти три метра», — сообщается в паблике «Говорит Трехгорный».

В комментариях горожане пишут, что одного из медвежат видели утром в воскресенье в соседнем городе Юрюзань, между остановками общественного транспорта Василовка и ЮГРЭС. Ранее жители Магнитогорска жаловались на медведя, который несколько недель пугал отдыхающих на базах отдыха в районе озера Банное.

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Жители Трехгорного (Челябинская область) заметили огромную медведицу с медвежатами возле горнолыжного курорта «Завьялиха». Об этом они сообщили в соцсетях. «У Завьялихи ходит медведица с двумя медвежатами! В этот период животное особо опасно. По словам очевидцев, зверь ростом почти три метра», — сообщается в паблике «Говорит Трехгорный». В комментариях горожане пишут, что одного из медвежат видели утром в воскресенье в соседнем городе Юрюзань, между остановками общественного транспорта Василовка и ЮГРЭС. Ранее жители Магнитогорска жаловались на медведя, который несколько недель пугал отдыхающих на базах отдыха в районе озера Банное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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