Жители Трехгорного заметили огромного медведя у горнолыжного курорта

В Трехгорном жители заметили семью медведей возле горнолыжного курорта "Завьялиха"

По словам очевидцев, рост животного около трех метров Фото: pixabay.com

Жители Трехгорного (Челябинская область) заметили огромную медведицу с медвежатами возле горнолыжного курорта «Завьялиха». Об этом они сообщили в соцсетях.

«У Завьялихи ходит медведица с двумя медвежатами! В этот период животное особо опасно. По словам очевидцев, зверь ростом почти три метра», — сообщается в паблике «Говорит Трехгорный».

В комментариях горожане пишут, что одного из медвежат видели утром в воскресенье в соседнем городе Юрюзань, между остановками общественного транспорта Василовка и ЮГРЭС. Ранее жители Магнитогорска жаловались на медведя, который несколько недель пугал отдыхающих на базах отдыха в районе озера Банное.