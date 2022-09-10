Жители Трехгорного заметили огромного медведя у горнолыжного курорта

Жители Трехгорного (Челябинская область) заметили огромную медведицу с медвежатами возле горнолыжного курорта «Завьялиха». Об этом они сообщили в соцсетях.
«У Завьялихи ходит медведица с двумя медвежатами! В этот период животное особо опасно. По словам очевидцев, зверь ростом почти три метра», — сообщается в паблике «Говорит Трехгорный».
В комментариях горожане пишут, что одного из медвежат видели утром в воскресенье в соседнем городе Юрюзань, между остановками общественного транспорта Василовка и ЮГРЭС. Ранее жители Магнитогорска жаловались на медведя, который несколько недель пугал отдыхающих на базах отдыха в районе озера Банное.
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