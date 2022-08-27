27 августа 2022
26 августа 2022

Жителей Магнитогорска напугал медведь, гуляющий по базам отдыха. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Частный пляж «Западный». Челябинск, жара, лето, медведь
Горожане просят принять меры и обезопасить территорию от дикого животного Фото:

Жители Магнитогорска жалуются на медведя, который несколько недель пугает отдыхающих на базах отдыха в районе озера Банное. Формально это территория Башкирии, поэтому горожане просят мэрию наладить взаимодействие с администрацией Абзелиловского района республики.

«Администрация Магнитогорска, прошу наладить взаимодействие с администрацией Абзелиловского района, поскольку сами Абзелиловские службы не могут или не хотят решать проблему. Много жителей Магнитогорска приезжают именно на Банное и его окрестности. Сегодня медведь забежал на оживленный пляж, где было много людей, в том числе и детей, пока без жертв, но это уже не милый медвежонок, а опасный, дикий, подрощенный медведь, и как он поведет себя в другой стрессовый ситуации, непонятно», — написал пользователь в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, медведь больше двух недель он ходит от «Березок» до «Родины». Звонки в МЧС не помогли. На базе отдыха «Березки» отдыхающих предупреждают, что на территории бродит медведь.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Жители Магнитогорска жалуются на медведя, который несколько недель пугает отдыхающих на базах отдыха в районе озера Банное. Формально это территория Башкирии, поэтому горожане просят мэрию наладить взаимодействие с администрацией Абзелиловского района республики. «Администрация Магнитогорска, прошу наладить взаимодействие с администрацией Абзелиловского района, поскольку сами Абзелиловские службы не могут или не хотят решать проблему. Много жителей Магнитогорска приезжают именно на Банное и его окрестности. Сегодня медведь забежал на оживленный пляж, где было много людей, в том числе и детей, пока без жертв, но это уже не милый медвежонок, а опасный, дикий, подрощенный медведь, и как он поведет себя в другой стрессовый ситуации, непонятно», — написал пользователь в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». По словам горожан, медведь больше двух недель он ходит от «Березок» до «Родины». Звонки в МЧС не помогли. На базе отдыха «Березки» отдыхающих предупреждают, что на территории бродит медведь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...