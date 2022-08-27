Горожане просят принять меры и обезопасить территорию от дикого животного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Магнитогорска жалуются на медведя, который несколько недель пугает отдыхающих на базах отдыха в районе озера Банное. Формально это территория Башкирии, поэтому горожане просят мэрию наладить взаимодействие с администрацией Абзелиловского района республики.

«Администрация Магнитогорска, прошу наладить взаимодействие с администрацией Абзелиловского района, поскольку сами Абзелиловские службы не могут или не хотят решать проблему. Много жителей Магнитогорска приезжают именно на Банное и его окрестности. Сегодня медведь забежал на оживленный пляж, где было много людей, в том числе и детей, пока без жертв, но это уже не милый медвежонок, а опасный, дикий, подрощенный медведь, и как он поведет себя в другой стрессовый ситуации, непонятно», — написал пользователь в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, медведь больше двух недель он ходит от «Березок» до «Родины». Звонки в МЧС не помогли. На базе отдыха «Березки» отдыхающих предупреждают, что на территории бродит медведь.