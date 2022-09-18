В Греции назвали Европу главной проигравшей в конфликте на Украине

18 сентября 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

В Греции признали проигрыш ЕС из-за антироссийских санкций Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции в первую очередь ударили по Европе, а Россия благодаря им укрепила свою национальную валюту. Такое заявление сделал экс-премьер Греции, глава оппозиционной партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» Алексис Ципрас. «Финансово Россия тоже ничего не теряет, рубль стал сильной валютой. Открывает и закрывает клапан природного газа. Европа в смятении, там наблюдается дефицит лидерства и дальнейшей стратегии», — слова из интервью Ципраса передает греческое издание Newsbomb. Весной этого года президент Украины Владимир Зеленский выступал на заседании греческого парламента, где слово было дано украинским нацистам. Ципас назвал произошедшее «историческим позором», его слова предает «Царьград». Россия начала вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Российские военные спасают мирное население Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Евросоюз и США с этим не согласились и ввели против РФ жесткие санкции, которые, впрочем, повлияли в первую очередь на ЕС, где начался сильнейший газовый кризис, повышение цен на ряд товаров и увеличение стоимости коммунальных услуг.

Антироссийские санкции в первую очередь ударили по Европе, а Россия благодаря им укрепила свою национальную валюту. Такое заявление сделал экс-премьер Греции, глава оппозиционной партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» Алексис Ципрас. «Финансово Россия тоже ничего не теряет, рубль стал сильной валютой. Открывает и закрывает клапан природного газа. Европа в смятении, там наблюдается дефицит лидерства и дальнейшей стратегии», — слова из интервью Ципраса передает греческое издание Newsbomb. Весной этого года президент Украины Владимир Зеленский выступал на заседании греческого парламента, где слово было дано украинским нацистам. Ципас назвал произошедшее «историческим позором», его слова предает «Царьград». Россия начала вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Российские военные спасают мирное население Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. Евросоюз и США с этим не согласились и ввели против РФ жесткие санкции, которые, впрочем, повлияли в первую очередь на ЕС, где начался сильнейший газовый кризис, повышение цен на ряд товаров и увеличение стоимости коммунальных услуг.