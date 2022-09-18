18 сентября 2022

После вмешательства Генпрокурора РФ челябинке назначили страховую пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Мать двоих детей будет получать деньги по утери кормильца Фото:

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов вмешался в конфликт жительницы Челябинска и чиновников. В региональном отделение ПФР женщине отказывали оформлять страховую пенсии по случаю потери кормильца. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова устранены нарушения при назначении гражданам пенсии по потере кормильца в Челябинской области. Установлено, что у заявительницы на иждивении находятся двое малолетних детей, отец которых умер в декабре прошлого года», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Женщина обратилась в региональное отделение ПФР для оформления страховой пенсии по случаю потери кормильца. Сроки рассмотрения ее обращения были нарушены, о принятом решении женщину не уведомили.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства челябинке и ее детям назначена пенсия по потере кормильца. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой восстановлены права и других граждан этой категории. Им перечислены денежные средства на сумму 330 тыс. рублей.

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов вмешался в конфликт жительницы Челябинска и чиновников. В региональном отделение ПФР женщине отказывали оформлять страховую пенсии по случаю потери кормильца. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. «По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова устранены нарушения при назначении гражданам пенсии по потере кормильца в Челябинской области. Установлено, что у заявительницы на иждивении находятся двое малолетних детей, отец которых умер в декабре прошлого года», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Женщина обратилась в региональное отделение ПФР для оформления страховой пенсии по случаю потери кормильца. Сроки рассмотрения ее обращения были нарушены, о принятом решении женщину не уведомили. Благодаря вмешательству надзорного ведомства челябинке и ее детям назначена пенсия по потере кормильца. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокуратурой восстановлены права и других граждан этой категории. Им перечислены денежные средства на сумму 330 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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