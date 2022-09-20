В Китае заявили, что США смотрят на Россию свысока

Профессор Университета Сучжоу Гао Чжикай: США и ЕС относятся высокомерно к России

20 сентября 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

В Китае заявили об уважении к России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США и Евросоюз относятся к России высокомерно, это заметно по тому, как они вводят санкции. Такое мнение высказал профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай. «Только посмотрите на то, как они накладывают санкции. Их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза», — сказал Чжикай РИА «Новости». Он отметил, что Китай по-прежнему будет уважать Россию независимо от дальнейшей ситуации в мире. США, Великобритания, Канада и Евросоюз ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Ранее президент США Джо Байден заявил, что может прекратить вкладываться в китайскую экономику, если страна будет нарушать санкции против РФ, сообщает «Федеральное агентство новостей». США и Китай ждет «полное разъединение», считает Bloomberg. Россия и Китай придерживаются мнения, что США являются источником провокаций, цитирует RT заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

США и Евросоюз относятся к России высокомерно, это заметно по тому, как они вводят санкции. Такое мнение высказал профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай. «Только посмотрите на то, как они накладывают санкции. Их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза», — сказал Чжикай РИА «Новости». Он отметил, что Китай по-прежнему будет уважать Россию независимо от дальнейшей ситуации в мире. США, Великобритания, Канада и Евросоюз ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Ранее президент США Джо Байден заявил, что может прекратить вкладываться в китайскую экономику, если страна будет нарушать санкции против РФ, сообщает «Федеральное агентство новостей». США и Китай ждет «полное разъединение», считает Bloomberg. Россия и Китай придерживаются мнения, что США являются источником провокаций, цитирует RT заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.