Референдум в ЛНР пройдет с 23 по 27 сентября

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
Референдум пройдет с 23 по 27 сентября Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума. Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики. Позже первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской Народной Республики или главы ЛНР. Как сообщил заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов в своем telegram-канале, референдум пройдет с 23 по 27 сентября.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Свое желание войти в состав РФ уже высказали республики ЛНР и ДНР, а также жители Херсонской области.

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Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума. Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики. Позже первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской Народной Республики или главы ЛНР. Как сообщил заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов в своем telegram-канале, референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Свое желание войти в состав РФ уже высказали республики ЛНР и ДНР, а также жители Херсонской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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