Референдум в ЛНР пройдет с 23 по 27 сентября

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума. Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики. Позже первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской Народной Республики или главы ЛНР. Как сообщил заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов в своем telegram-канале, референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Свое желание войти в состав РФ уже высказали республики ЛНР и ДНР, а также жители Херсонской области.
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