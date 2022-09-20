Референдум в ЛНР пройдет с 23 по 27 сентября 20 сентября 2022 в 16:30 Размер текста - 17 + Референдум пройдет с 23 по 27 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума. Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики. Позже первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской Народной Республики или главы ЛНР. Как сообщил заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов в своем telegram-канале, референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Свое желание войти в состав РФ уже высказали республики ЛНР и ДНР, а также жители Херсонской области. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о проведении референдума. Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики. Позже первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Народного совета Луганской Народной Республики или главы ЛНР. Как сообщил заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов в своем telegram-канале, референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию, цель которой — защита мирного населения Донбасса. Свое желание войти в состав РФ уже высказали республики ЛНР и ДНР, а также жители Херсонской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям