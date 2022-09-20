В Челябинске проститутка убила клиента

В Челябинске проститутку задержали по подозрению в убийстве клиента. Женщина приехала на вызов и нанесла мужчине несколько ножевых ранений, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Мужчина, приехавший из другого региона на работу в Челябинск, нашел по объявлению и вызвал женщину для оказания интимных услуг за деньги. В ходе встречи они употребили спиртное, а затем женщина взяла нож и нанесла клиенту множество ударов ножом. Задержали ее довольно быстро, она все признала и сообщила, что агрессия у нее появилась из-за того, что все мужчины ею пользуются и ей это надоело», — рассказал источник.
От полученных ножевых ранений шеи и спины 48-летний мужчина скончался, подозреваемая задержана и водворена в изолятор. Ей 41 год. Уголовное дело в отношении нее возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.
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