В Челябинске проститутка убила клиента

21 сентября 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Подозреваемая признала причастность к преступлению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске проститутку задержали по подозрению в убийстве клиента. Женщина приехала на вызов и нанесла мужчине несколько ножевых ранений, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Мужчина, приехавший из другого региона на работу в Челябинск, нашел по объявлению и вызвал женщину для оказания интимных услуг за деньги. В ходе встречи они употребили спиртное, а затем женщина взяла нож и нанесла клиенту множество ударов ножом. Задержали ее довольно быстро, она все признала и сообщила, что агрессия у нее появилась из-за того, что все мужчины ею пользуются и ей это надоело», — рассказал источник. От полученных ножевых ранений шеи и спины 48-летний мужчина скончался, подозреваемая задержана и водворена в изолятор. Ей 41 год. Уголовное дело в отношении нее возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.

В Челябинске проститутку задержали по подозрению в убийстве клиента. Женщина приехала на вызов и нанесла мужчине несколько ножевых ранений, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Мужчина, приехавший из другого региона на работу в Челябинск, нашел по объявлению и вызвал женщину для оказания интимных услуг за деньги. В ходе встречи они употребили спиртное, а затем женщина взяла нож и нанесла клиенту множество ударов ножом. Задержали ее довольно быстро, она все признала и сообщила, что агрессия у нее появилась из-за того, что все мужчины ею пользуются и ей это надоело», — рассказал источник. От полученных ножевых ранений шеи и спины 48-летний мужчина скончался, подозреваемая задержана и водворена в изолятор. Ей 41 год. Уголовное дело в отношении нее возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос. Комментарий будет опубликован после получения.