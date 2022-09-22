В США действия Зеленского назвали «тактикой Гитлера»

The American Conservative: Зеленский использует «тактику Гитлера»

22 сентября 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

В США провели параллели между тактиками Зеленского и Гитлера Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тактика военных действий президента Украины Владимира Зеленского схожа с тактикой «удержания позиций», которую использовал Адольф Гитлер. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «Зеленский (предположительно по совету своих американских и британских военных советников) также как и Гитлер в 1942 году принял стратегию удержания позиций на востоке Украины. Украинские силы обездвижены в городских районах и подготовили оборону», — сообщается в материале журнала. Автор отмечает, что в результате такой стратегии ВСУ превратили крупные города в укрепленные последние рубежи. В Мариуполе при такой же стратегии, когда власти Украины запретили отступление, ВСУ потерпели разгром. Журналист приводит параллели со «стратегией удержания», которую предпринимал Гитлер в 1942 году, когда Вермахт уже не мог продвигаться вперед. Немецкой армии приходилось терять множество жизней при обороне, ничего не значащих территорий. Также была потеряны возможности проявлять оперативную осмотрительность и, прежде всего, перехитрить медлительного, методичного советского противника. Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что у украинской армии нет тактики ведения боев, поэтому их солдаты массово погибают и калечатся. Один из украинских боевиков подтвердил большие потери ВСУ на Донбассе, передает «Национальная служба новостей». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тактика военных действий президента Украины Владимира Зеленского схожа с тактикой «удержания позиций», которую использовал Адольф Гитлер. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «Зеленский (предположительно по совету своих американских и британских военных советников) также как и Гитлер в 1942 году принял стратегию удержания позиций на востоке Украины. Украинские силы обездвижены в городских районах и подготовили оборону», — сообщается в материале журнала. Автор отмечает, что в результате такой стратегии ВСУ превратили крупные города в укрепленные последние рубежи. В Мариуполе при такой же стратегии, когда власти Украины запретили отступление, ВСУ потерпели разгром. Журналист приводит параллели со «стратегией удержания», которую предпринимал Гитлер в 1942 году, когда Вермахт уже не мог продвигаться вперед. Немецкой армии приходилось терять множество жизней при обороне, ничего не значащих территорий. Также была потеряны возможности проявлять оперативную осмотрительность и, прежде всего, перехитрить медлительного, методичного советского противника. Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что у украинской армии нет тактики ведения боев, поэтому их солдаты массово погибают и калечатся. Один из украинских боевиков подтвердил большие потери ВСУ на Донбассе, передает «Национальная служба новостей». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.