Кадыров рассказал о новой тактике ВСУ

Кадыров заявил, что у ВСУ нет тактики и стратегии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров рассказал, что украинские солдаты безрассудно бросаются в атаку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У украинской армии нет тактики ведения боев, поэтому их солдаты массово погибают и калечатся. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Эта картина с участием безрассудно атакующих наши позиции солдат ВСУ повторяется уже четвертый день по несколько раз. Как бы это резко не звучало, мрут, как мухи, глупо, наобум и напрасно. У их командиров нет никакой стратегии и тактики. На это нужны мозги. В итоге гибнут и калечатся буквально массивными кучами чьи-то сыновья», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Украина предприняла попытки контрнаступления на Николаево-криворожском направлении, но наступление провалилось. Власти Украины скрывают число погибших в ходе безуспешных атак в Херсонской области, заявлял заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. В среду в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ прекратили наступления в Херсонской и Николаевской областях. Украинские солдаты дезертируют из-за больших потерь в личном составе, передает RT.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У украинской армии нет тактики ведения боев, поэтому их солдаты массово погибают и калечатся. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Эта картина с участием безрассудно атакующих наши позиции солдат ВСУ повторяется уже четвертый день по несколько раз. Как бы это резко не звучало, мрут, как мухи, глупо, наобум и напрасно. У их командиров нет никакой стратегии и тактики. На это нужны мозги. В итоге гибнут и калечатся буквально массивными кучами чьи-то сыновья», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Украина предприняла попытки контрнаступления на Николаево-криворожском направлении, но наступление провалилось. Власти Украины скрывают число погибших в ходе безуспешных атак в Херсонской области, заявлял заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. В среду в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ прекратили наступления в Херсонской и Николаевской областях. Украинские солдаты дезертируют из-за больших потерь в личном составе, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...