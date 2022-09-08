Кадыров рассказал о новой тактике ВСУ

Кадыров заявил, что у ВСУ нет тактики и стратегии

08 сентября 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров рассказал, что украинские солдаты безрассудно бросаются в атаку Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У украинской армии нет тактики ведения боев, поэтому их солдаты массово погибают и калечатся. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Эта картина с участием безрассудно атакующих наши позиции солдат ВСУ повторяется уже четвертый день по несколько раз. Как бы это резко не звучало, мрут, как мухи, глупо, наобум и напрасно. У их командиров нет никакой стратегии и тактики. На это нужны мозги. В итоге гибнут и калечатся буквально массивными кучами чьи-то сыновья», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Украина предприняла попытки контрнаступления на Николаево-криворожском направлении, но наступление провалилось. Власти Украины скрывают число погибших в ходе безуспешных атак в Херсонской области, заявлял заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. В среду в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ прекратили наступления в Херсонской и Николаевской областях. Украинские солдаты дезертируют из-за больших потерь в личном составе, передает RT.

У украинской армии нет тактики ведения боев, поэтому их солдаты массово погибают и калечатся. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Эта картина с участием безрассудно атакующих наши позиции солдат ВСУ повторяется уже четвертый день по несколько раз. Как бы это резко не звучало, мрут, как мухи, глупо, наобум и напрасно. У их командиров нет никакой стратегии и тактики. На это нужны мозги. В итоге гибнут и калечатся буквально массивными кучами чьи-то сыновья», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Украина предприняла попытки контрнаступления на Николаево-криворожском направлении, но наступление провалилось. Власти Украины скрывают число погибших в ходе безуспешных атак в Херсонской области, заявлял заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. В среду в Минобороны РФ рассказали, что ВСУ прекратили наступления в Херсонской и Николаевской областях. Украинские солдаты дезертируют из-за больших потерь в личном составе, передает RT.