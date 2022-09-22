В Запорожской области предотвратили покушение на главу администрации Балицкого

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По подозрению в подготовке покушения задержан житель Мелитополя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины готовила покушение на главу администрации Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом сообщил житель Мелитополя, задержанный за сотрудничество с украинскими спецслужбами.

«Для совершения преступления привлекали обычных граждан. Задержанный рассказал, что обращения с требованием о сборе сведений, касающихся места жительства и передвижений Балицкого, поступали от анонимного человека через Telegram», — сообщает РИА «Новости».

Задержанного подозревают в сборе информации о российских военных и сотрудниках местных органов власти. За эту работу он получил три тысячи гривен (около 4,5 тысяч рублей). По словам задержанного, отдельно ему перечислили 1,4 тысячи гривен за координаты и фотографии дома Балицкого и за сведения о том, какими машинами он пользуется и как передвигается.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по указу президента Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Запорожская область в ходе СВО частично перешла под контроль российских войск.

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Служба безопасности Украины готовила покушение на главу администрации Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом сообщил житель Мелитополя, задержанный за сотрудничество с украинскими спецслужбами. «Для совершения преступления привлекали обычных граждан. Задержанный рассказал, что обращения с требованием о сборе сведений, касающихся места жительства и передвижений Балицкого, поступали от анонимного человека через Telegram», — сообщает РИА «Новости». Задержанного подозревают в сборе информации о российских военных и сотрудниках местных органов власти. За эту работу он получил три тысячи гривен (около 4,5 тысяч рублей). По словам задержанного, отдельно ему перечислили 1,4 тысячи гривен за координаты и фотографии дома Балицкого и за сведения о том, какими машинами он пользуется и как передвигается. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по указу президента Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Запорожская область в ходе СВО частично перешла под контроль российских войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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