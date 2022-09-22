В Запорожской области предотвратили покушение на главу администрации Балицкого

Служба безопасности Украины готовила покушение на главу администрации Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом сообщил житель Мелитополя, задержанный за сотрудничество с украинскими спецслужбами.
«Для совершения преступления привлекали обычных граждан. Задержанный рассказал, что обращения с требованием о сборе сведений, касающихся места жительства и передвижений Балицкого, поступали от анонимного человека через Telegram», — сообщает РИА «Новости».
Задержанного подозревают в сборе информации о российских военных и сотрудниках местных органов власти. За эту работу он получил три тысячи гривен (около 4,5 тысяч рублей). По словам задержанного, отдельно ему перечислили 1,4 тысячи гривен за координаты и фотографии дома Балицкого и за сведения о том, какими машинами он пользуется и как передвигается.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по указу президента Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Запорожская область в ходе СВО частично перешла под контроль российских войск.
Узнавайте все новости о мобилизации и ходе СВО на Украине из одного письма. Подпишитесь на наш дайджест!
Служба безопасности Украины готовила покушение на главу администрации Запорожской области Евгения Балицкого. Об этом сообщил житель Мелитополя, задержанный за сотрудничество с украинскими спецслужбами. «Для совершения преступления привлекали обычных граждан. Задержанный рассказал, что обращения с требованием о сборе сведений, касающихся места жительства и передвижений Балицкого, поступали от анонимного человека через Telegram», — сообщает РИА «Новости». Задержанного подозревают в сборе информации о российских военных и сотрудниках местных органов власти. За эту работу он получил три тысячи гривен (около 4,5 тысяч рублей). По словам задержанного, отдельно ему перечислили 1,4 тысячи гривен за координаты и фотографии дома Балицкого и за сведения о том, какими машинами он пользуется и как передвигается. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля по указу президента Владимира Путина. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса. Запорожская область в ходе СВО частично перешла под контроль российских войск.