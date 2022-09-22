Ревматолог Евдокименко: низкая подвижность приводит к ломкости костей

23 сентября 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

Полные люди менее склонны к остеопорозу, сказал Павел Евдокименко Фото: Илья Московец © URA.RU Люди с низкой подвижности более склонны к остеопорозу, который характеризуется ломкостью костей. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко. «Кость уплотняется за счет нагрузки. Чем у человека меньше нагрузки, тем он физически слабее? И кости тоже становятся менее плотными. Поэтому люди, которые ведут такой малоподвижный образ жизни, у них остеопороз чаще бывает. Это опасно тем, что появляется повышенный риск переломов», — сказал Павел Евдокименко. Ревматолог отметил, что такая проблема чаще преследует стройных людей. «Есть люди от природы тонкокостные и ширококостные. Понятно, что у людей тонкокостных выше риск остеопороза. Это один из редких случаев, когда худые люди не имеют преимущества перед полными. Потому что у вторых кость становится шире и плотнее, поскольку вынуждена носить больший вес», — сообщил невролог. Врач также назвал основные последствия остеопороза. «Чаще всего — компрессионный перелом позвонков и шейки бедра. Если человек сутулится, у него неправильная осанка, кровоснабжение позвоночника и работа мышц. Он сумку поднял, а позвонок расплющился. Это необязательно травма. Иногда достаточно что-то неудачно поднять. Это обычно не приводит к катастрофическим последствиям. Чаще всего к ломоте в спине. Человек может не догадываться о переломе. Притом ломит чаще при стоянии, чем при ходьбе. С переломом шейки бедра никакой гарантии не имеет. Она связна не только с остеопорозом, но и других факторов. Но он увеличивает риск», — подчеркнул эксперт. Евдокименко дал ряд рекомендаций для профилактики остеопороза. «Нужны занятия гимнастикой, без резких движений и больших тяжестей. В меру бывать на солнце. В питании важен белок. Он входит в основу костной матрицы. Не стоит злоупотреблять витамином D, как многие любят. Это приводит к проблемам с костями, такими как гиперкальциемия. Вплоть до переломов, если перебрать. Кальций тоже пить аккуратно. Тоже может быть гиперкальциемия», — объяснил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Люди с низкой подвижности более склонны к остеопорозу, который характеризуется ломкостью костей. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-ревматолог, невролог Павел Евдокименко. «Кость уплотняется за счет нагрузки. Чем у человека меньше нагрузки, тем он физически слабее? И кости тоже становятся менее плотными. Поэтому люди, которые ведут такой малоподвижный образ жизни, у них остеопороз чаще бывает. Это опасно тем, что появляется повышенный риск переломов», — сказал Павел Евдокименко. Ревматолог отметил, что такая проблема чаще преследует стройных людей. «Есть люди от природы тонкокостные и ширококостные. Понятно, что у людей тонкокостных выше риск остеопороза. Это один из редких случаев, когда худые люди не имеют преимущества перед полными. Потому что у вторых кость становится шире и плотнее, поскольку вынуждена носить больший вес», — сообщил невролог. Врач также назвал основные последствия остеопороза. «Чаще всего — компрессионный перелом позвонков и шейки бедра. Если человек сутулится, у него неправильная осанка, кровоснабжение позвоночника и работа мышц. Он сумку поднял, а позвонок расплющился. Это необязательно травма. Иногда достаточно что-то неудачно поднять. Это обычно не приводит к катастрофическим последствиям. Чаще всего к ломоте в спине. Человек может не догадываться о переломе. Притом ломит чаще при стоянии, чем при ходьбе. С переломом шейки бедра никакой гарантии не имеет. Она связна не только с остеопорозом, но и других факторов. Но он увеличивает риск», — подчеркнул эксперт. Евдокименко дал ряд рекомендаций для профилактики остеопороза. «Нужны занятия гимнастикой, без резких движений и больших тяжестей. В меру бывать на солнце. В питании важен белок. Он входит в основу костной матрицы. Не стоит злоупотреблять витамином D, как многие любят. Это приводит к проблемам с костями, такими как гиперкальциемия. Вплоть до переломов, если перебрать. Кальций тоже пить аккуратно. Тоже может быть гиперкальциемия», — объяснил собеседник URA.RU.