Кадыров: «контрнаступление» ВСУ трещит по швам

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, боец, автомат, воин, армия, донбасс, война, военный, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Кадыров пожелал бойцам батальона «Восток-Ахмат» «скорейшей и безоговорочной победы» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Положительный исход в выполнении оперативных задач спецоперации на Украине гарантирован, поскольку их выполнением заняты бойцы с опытом борьбы против бандформирований на территории Чеченской Республики. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что «контрнаступление» ВСУ уже «трещит по швам».

«Противник прекрасно осведомлен о высокой боеспособности наших воинов, что периодически выливается в неконтролируемую истерию и видеообращения к командованию с просьбой вытащить их из передряги. „Знаменитое контрнаступление“ ВСУ на освобожденные территории уже трещит по швам. Наши мужественные бойцы окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он пожелал бойцам батальона «Восток-Ахмат» «скорейшей и безоговорочной победы». «Нет никаких сомнений в том, что все поставленные цели в рамках спецоперации будут достигнуты, национализм искоренен, а угнетенный народ, наконец, обретет долгожданную свободу», — заявил Кадыров.

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Положительный исход в выполнении оперативных задач спецоперации на Украине гарантирован, поскольку их выполнением заняты бойцы с опытом борьбы против бандформирований на территории Чеченской Республики. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что «контрнаступление» ВСУ уже «трещит по швам». «Противник прекрасно осведомлен о высокой боеспособности наших воинов, что периодически выливается в неконтролируемую истерию и видеообращения к командованию с просьбой вытащить их из передряги. „Знаменитое контрнаступление“ ВСУ на освобожденные территории уже трещит по швам. Наши мужественные бойцы окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он пожелал бойцам батальона «Восток-Ахмат» «скорейшей и безоговорочной победы». «Нет никаких сомнений в том, что все поставленные цели в рамках спецоперации будут достигнуты, национализм искоренен, а угнетенный народ, наконец, обретет долгожданную свободу», — заявил Кадыров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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