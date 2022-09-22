Кадыров: «контрнаступление» ВСУ трещит по швам

22 сентября 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

Кадыров пожелал бойцам батальона «Восток-Ахмат» «скорейшей и безоговорочной победы» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Положительный исход в выполнении оперативных задач спецоперации на Украине гарантирован, поскольку их выполнением заняты бойцы с опытом борьбы против бандформирований на территории Чеченской Республики. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что «контрнаступление» ВСУ уже «трещит по швам». «Противник прекрасно осведомлен о высокой боеспособности наших воинов, что периодически выливается в неконтролируемую истерию и видеообращения к командованию с просьбой вытащить их из передряги. „Знаменитое контрнаступление“ ВСУ на освобожденные территории уже трещит по швам. Наши мужественные бойцы окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он пожелал бойцам батальона «Восток-Ахмат» «скорейшей и безоговорочной победы». «Нет никаких сомнений в том, что все поставленные цели в рамках спецоперации будут достигнуты, национализм искоренен, а угнетенный народ, наконец, обретет долгожданную свободу», — заявил Кадыров.

Положительный исход в выполнении оперативных задач спецоперации на Украине гарантирован, поскольку их выполнением заняты бойцы с опытом борьбы против бандформирований на территории Чеченской Республики. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что «контрнаступление» ВСУ уже «трещит по швам». «Противник прекрасно осведомлен о высокой боеспособности наших воинов, что периодически выливается в неконтролируемую истерию и видеообращения к командованию с просьбой вытащить их из передряги. „Знаменитое контрнаступление“ ВСУ на освобожденные территории уже трещит по швам. Наши мужественные бойцы окончательно похоронят это распиаренное через продажные СМИ событие», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он пожелал бойцам батальона «Восток-Ахмат» «скорейшей и безоговорочной победы». «Нет никаких сомнений в том, что все поставленные цели в рамках спецоперации будут достигнуты, национализм искоренен, а угнетенный народ, наконец, обретет долгожданную свободу», — заявил Кадыров.